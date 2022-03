(Por Silvina Angiono).- El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, manifestó su confianza en la unidad de ese espacio y consideró que los integrantes de esa bancada buscarán "fortalecer" la coalición oficialista así como la gestión de Alberto Fernández, para seguir gobernando después de 2023.

Tras una semana intensa de trabajo en la Cámara de Diputados y satisfecho por la tarea cumplida, Martínez dialogó con la agencia Télam y, en la entrevista, hizo referencia a las diferencias que generó el acuerdo con el FMI en el seno del bloque oficialista, en tanto que juzgó que en coaliciones como las del Frente de Todos, en temas tan trascendentes "la diversidad de miradas es lógica y razonable".

- Télam: ¿Qué balance hace de la sesión, teniendo en cuenta el amplio consenso alcanzado por el proyecto?

- Martínez: Fue una sesión larga pero que en alguna medida refleja la trascendencia que tenía este debate político en un ámbito como es la Cámara de Diputados. Veníamos de tres jornadas intensas de trabajo en los plenarios. Lo importante es que el miércoles pudimos emitir dictamen con un texto que construimos con una fuerte base de consenso. Con más de 20 modificaciones para llegar a un punto de convergencia. Eso se tradujo en un resultado de 202 votos positivos que nos permitieron cumplir el objetivo de darle media sanción a este acuerdo sino que se le pide un piso de consenso que espero pueda traducirse en el debate parlamentario del Senado

- T: Ayer Sergio Massa dijo que hasta el miércoles a las 23 se temía que no se llegara a un acuerdo. ¿Se llegó a temer que se cayera la sesión y el acuerdo?

- M. Sin dudas. Yo estuve en el minuto a minuto y Massa hizo una enorme tarea. Como presidente yo le transmitía a todos los diputados la necesidad del Poder Ejecutivo de cuáles eran los aspectos que tenían que garantizarse. Él hizo una enorme tarea para ir arribando a una propuesta superadora. En las negociaciones parlamentarias de ese tipo nada está cerrado hasta que esté cerrado y creo que lo vivimos así. Una vez que firmamos el despacho todos sabíamos que estábamos cerca de la aprobación pero como siempre digo la cámara es un tanto imprevisible y el pulso de la cámara nadie te lo puede contar por WhatsApp.

- T:: ¿Pensaron en algún momento que la repercusión de los disturbios ocurridos en las inmediaciones del Congreso mientras debatían podía afectar el desarrollo de la sesión?

- M: No dejé de estar sorprendido por la situación porque no esperaba que una legítima convocatoria de rechazo al acuerdo que estamos impulsando pueda terminar con los hechos de violencia que terminó. Como presidente del bloque de diputados del FDT expreso mi más absoluto rechazo a la violencia que tuvo a nuestra querida compañera Cristina Fernández de Kirchner como víctima. Estas cosas no son para la democracia argentina. Repudio todo tipo de violencia política y más contra alguien que tiene tal jerarquía institucional. Ahora cuando estaba mirando los hechos, miraba a los distintos sectores para prever si había instancia que se traduzca en el recinto y nunca encontré una repercusión directa y eso nos permitió seguir sesionando

- T: Se esperaba que fuera una sesión sin sobresaltos. ¿La sintió así o había cierto clima de tensión?

- M: Hasta que no vi el resultado en la pantalla no me quedé tranquilo, hay situaciones absolutamente imprevistas que pueden ocurrir que pueden tener un impacto no esperado. Recién allí y más aún con la votación definitiva pude respirar tranquilo por la tarea cumplida.

- T: Hubo más de 30 votos negativos dentro del Frente de Todos. ¿Cómo se vivió en el seno del bloque las diferencias planteadas por algunos sectores que ya habían anticipado que no iban a votar a favor? ¿Cómo sigue adelante el bloque?

- M: Desde el primer minuto del anuncio del acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda que contrajo Macri y no era ni presidente de bloque tenía claro que era un tema que no generaba unanimidad. Después, cuando se da la renuncia de Máximo, con todos los fundamentos que él esgrimió en la carta y después de la charla con los 118 compañeros mano a mano pude ir captando las distintas dudas que generaba. Traté de evitar en estos 40 días ejercer presiones para votar en determinado sentido. Lo que hice fue arrimar información que permita madurar una posición política en el recinto que para mí tiene que lograr tener mayor cantidad de votos posible y que el bloque tenga la posición más convergente posible. Traté de procesar como bloque esas diferencias internas que preexistían y hacerlo con mucha serenidad, sin dramatizar, sin acusar y así lo transmití en el discurso. Soy de la idea de que en coaliciones diversas como la nuestra, la diversidad de miradas en este tema de tanta trascendencia es lógica y razonable.

- T: ¿Va a haber un debate interno después de esta votación?

- M: Estoy convencido de que cada uno de los compañeros lo que quieren es fortalecer el bloque y la gestión del Presidente y darle más identidad al entramado del FDT. Creo que todos queremos y tenemos el objetivo compartido de darle a nuestro espacio político la posibilidad de seguir gobernando a la Argentina después de 2023. Hay que salir lo más rápido posible de este debate alrededor del FMI y empezar a trabajar la agenda para los argentinos y es en ese camino donde creo que vamos a ir procesando nuestras diferencias. Hay una agenda que podemos llevar adelante que no me cabe duda nos va a permitir transitar este camino juntos, fortaleciendo la unidad de bloque haciendo nuestro aporte a la unidad del FDT, en una profunda diversidad de miradas, de trayectorias y de posicionamientos presente, pasado y futuros.

- T: ¿Cree que ya pasó esa tensión y que se va a poder superar esa controversia?

- M: No le escapo a los debates, los debates no bien canalizados no suelen ser elementos positivos para poder procesarlos de manera correcta. Yo creo que, como decía el General Perón, en el camino se acomodan los melones.

- T: ¿Cree que la oposición estuvo a la altura de las circunstancias y actuó con responsabilidad, a pesar de tener también diferencias internas?

- M: Ellos tienen una estructura parlamentaria distinta, optaron por un funcionamiento en varios bloques. Sigo reivindicando la decisión de Máximo y de Sergio Massa de haber conformado un bloque único. Pero independientemente de la conformación parlamentaria, y lo dije en el discurso, me quedo con el vaso medio lleno. La dirigencia de Juntos por el Cambio y de los distintos bloques hicieron un enorme aporte para que pudiéramos tener una base de consenso y la tengo que valorar y agradecer.

- T: ¿Cómo seguirá el año parlamentario?

- M : Hay una agenda trazada por el Presidente el 1 de marzo. Yo quiero reivindicar esa agenda y haremos nuestro aporte para complementarla y esperamos alcanzar un acuerdo para transitar este año en la cámara

