El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el programa del mandatario electo Javier Milei "es menemismo puro" y advirtió que la Argentina "ese tiempo ya lo vivió y las consecuencias no fueron buenas".

"Él básicamente entiende que todo el problema se concentra en el déficit fiscal, que hay que bajarlo drásticamente, que para eso hay que dejar de hacer obra pública, de invertir en educación y en salud y, si no alcanza el dinero, hay que vender las empresas del Estado. Esto es menemismo puro", sostuvo Fernández en una entrevista publicada hoy por el medio español El País.

Fernández afirmó que Milei "reivindica mucho a (Carlos) Menem" y agregó: "Nosotros ese tiempo ya lo hemos vivido y las consecuencias no fueron buenas".

Sobre el triunfo del candidato de La Libertad Avanza en el balotaje del pasado domingo, el jefe de Estado lo inscribió en los "fenómenos pospandemia" y recordó que esa situación "ha dejado efectos psicológicos en la sociedad muy difíciles".

"Hemos visto morir 15 millones de personas y, en ese momento tan trágico, la derecha de todo el mundo se fortaleció, también en la Argentina", analizó.

"Acá la derecha se llama antiperonismo y el antiperonismo tiene aproximadamente el 40 % de los votos. Esta vez llegó a 55%", indicó Alberto Fernández.

Al ser consultado sobre por qué tanta gente está dispuesta a "dejar pasar la experiencia menemista de los '90", el Presidente respondió que "hay motivos que tienen que ver con el presente" y, en ese sentido, sostuvo que el "proceso inflacionario que estamos viviendo lastima el bolsillo de la gente y enoja mucho".

"Este presente es muy difícil. La Argentina este año perdió 23.000 millones de dólares como consecuencia de la sequía. Los precios en la Argentina se vinculan al dólar y si faltan dólares eso se traslada a los precios de todos los bienes y servicios. El proceso inflacionario es muy nefasto", reconoció el mandatario.

En otro tramo del reportaje, sobre la derrota del peronismo en las urnas, respondió: "Lo que creo que acá no hay que buscar un responsable. Está claro que el que gobierna tiene una responsabilidad en todo esto. Está claro que hubo algo que no supimos sintonizar con la sociedad e hizo que la sociedad no nos acompañe".

Por eso, Fernández propuso "tener un sincero debate, que no es un debate contra nadie" e indicó: "Acá todo el mundo está pendiente de si yo la trato mal a Cristina, si Cristina me trata mal a mí; tuvimos demasiado debate público interno".

Entre las causas de la derrota mencionó también los efectos de la sequía: "El año de la sequía fue un año catastrófico para la economía argentina. Dejemos claro que en 2021 y 2022, la Argentina creció 16 puntos y los salarios empezaron a recuperarse, pero vino la sequía y nos arruinó todo todos los planes. En 2022 sobrecumplimos las metas con el FMI, pero en 2023 se nos hizo imposible", agregó.

En cuanto a la situación interna de Unión por la Patria, Fernández remarcó que "siempre" buscó "preservar la unidad" y que "todos" hicieron "esfuerzos para preservarla".

"Lo peor que nos puede pasar es que nos rompamos. Estamos en un momento muy doloroso y, si hablamos llenos de este dolor, es muy posible que lastimemos a otros y a nuestra fuerza. Yo no quiero romper nada, yo quiero unir", planteó el jefe de Estado.

Por otro parte, dijo que el expresidente Mauricio Macri "debería llamarse a silencio" y añadió: "Su honestidad en este mismo despacho la puedo poner en tela de juicio por muchas cosas y estoy esperando que responda ante la Justicia por varias causas por las que la justicia todavía no lo citó".

De cara al traspaso, dijo que hay que "bajar los decibeles de la confrontación interna" y "recuperar la convivencia democrática, es decir, respetar que otro piense de otro modo. Eso no quiere decir que nos tengamos que quedar callados porque ahora ganó el opositor".

Finalmente, al hacer un balance de su gestión, dijo: "Fue una presidencia donde pasaron muchas cosas. La verdad es que nos pasó de todo. La deuda que heredamos de Macri, la pandemia con un sistema de salud que había sido desmantelado, cuando salimos de eso nos pasó la guerra en un momento en que la Argentina tenía que importar energía para poder seguir produciendo, luego la peor sequía en 100 años".

"En el medio se nos murió Maradona, en el medio atentaron contra Cristina. La muerte de Maradona y el atentado contra Cristina fueron dos tremendos episodios que me tocaron vivir", señaló el jefe de Estado. (Télam)