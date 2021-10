La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reiteró hoy su apoyo al Gobierno nacional, apuntó contra Juntos por el Cambio, que tomó "una inmensa deuda" durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, y acusó a la oposición perturbar "el proceso democrático".

"Este Gobierno recibió un Estado desquiciado con una inmensa deuda externa y un alto desempleo; y a todo eso, cuando el Gobierno toma el mandato, llega la pandemia, que aún no nos ha abandonado", dijo Carlotto en una entrevista con Radio Nacional.

La referente de Abuelas pidió incluso que la Justicia argentina investigue si las autoridades de la anterior gobierno ha "cometido delitos” en el marco de la deuda contraída con los organismos multilaterales.

Carlotto se refirió a la oposición como "salvaje, mentirosa y traicionera que perturba el proceso democrático" y sostuvo que “junto a un sector de la prensa, establece mentiras, fabulaciones y actitudes muy por fuera de lo que corresponde a una democracia”.

"Podemos pensar diferente pero no somos enemigos, vivimos en el mismo país y no debemos ser brutales, mentirosos y provocadores, eso no es política", agregó.

Respecto al mandato actual y el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, Carlotto pidió salir a las calles a hacer que el Gobierno se sienta acompañado, para no volver a lo que fue la gestión anterior.

“El pueblo debe acompañar al oficialismo con sus actitudes y no esperar que el Gobierno haga; somos una sociedad de Norte a Sur y de Este a Oeste, tenemos que ponernos a trabajar todos estrechándonos los brazos”, marcó.

Además, Carlotto brindó el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo a la lucha de los pueblos originarios en la Patagonia y recordó a Santiago Maldonado, el joven hallado muerto luego de estar con paradero desconocido durante 78 días tras una represión ejecutada en agosto de 2017 por Gendarmería Nacional en la provincia de Chubut, en el marco de la marcha convocada hoy por su familia a la Corte Suprema.

“Luchamos por ellos, por los que fueron diezmados y siguen siendo perseguidos por la avaricia de quienes pretenden robarles sus tierras. La muerte de Maldonado fue muy dolorosa y acompañamos a la familia, no hay que olvidar a las víctimas y hay que defender a los pueblos originarios", declaró.

Al hacer referencia al legado de la organización que encabeza, Carlotto destacó: “Debemos encontrar a nuestros seres queridos vivos, proponemos la continuidad de una búsqueda y que el pueblo acompañe desde el amor la tarea de Abuelas que no tiene odio ni rencor”.

Para finalizar, Carlotto pidió mantener viva la historia de la Argentina: “Se debe contar la historia y no engañar, sobre todo a los jóvenes, porque si se cuentan falsedades y nadie las aclara crecen con eso. La educación es muy importante”. (Télam)