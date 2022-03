La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto destacó hoy que "la memoria sigue viva", al participar junto al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, de la presentación de la exposición colectiva "Marzo, Mujer y Memoria", que, realizada por artistas visuales mujeres, se inaugurará el jueves en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de Las Artes (FNA), en esta capital.

La muestra cuenta con trabajos como los retratos de las Abuelas que el artista Andy Riva, realizados para ilustrar el libro "Historias de Abuelas". Además, en la presentación de hoy tocó una orquesta, también con el fin de destacar el valor y la lucha de las mujeres que siguen buscando a sus nietos secuestrados y apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

"Ya entrar en esta casa histórica transformada en un lugar de lucha y arte es esa bendición que pone y limpia nuestros sentimientos cuando estamos heridos o enojados; el arte, la canción, el instrumento, una poesía, un cuadro, eso es lo que más tenemos que hacer diariamente" comenzó narrando Carlotto.

Expresó su emoción al recorrer la muestra y mencionó la importante lucha que continúan realizando las Abuelas de Plaza de Mayo acompañadas por los nietos recuperados, pero también por "quienes se fueron y siguen acompañándonos desde algún lado".

MIRÁ TAMBIÉN Cristina Kirchner publicó detalles del ataque a su despacho y continúan repudios desde el Gobierno

"Las Abuelas nacen como consecuencia de la búsqueda, y en mi caso particular de los nietos, y el desprecio a las mujeres diciéndonos que 'estábamos locas', 'se van a cansar' y 'son mujeres'. Sí somos mujeres y seguimos caminando hace 46 años; no somos distintas a ninguna, nos provocan y salimos, somos madres y somos abuelas, con un sentimiento que no se puede acabar ni con el cansancio o con la muerte y quien sabe. Hoy nos acompañan las que se fueron desde algún lado y nos acompañan los nietos recuperados. Ellos ahora han tomado ya el trabajo institucional", abundó.

En tanto, Bauer destacó como "ejemplo permanente" la lucha de las Abuelas y la de sus hijos, hijas y nietos. "Para nosotros la memoria de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos es una memoria viva y un ejemplo de unidad y de lucha frente a tanto odio, tanta muerte que pusieron las abuelas en la dignificad, en la lucha y el amor", afirmó el ministro.

Agradeció la participación y el trabajo de los artistas y mencionó la importancia del arte en la sociedad: "Quiero agradecer a las artistas que asistieron; sabemos perfectamente que hay lugares en las sociedades a los que llegamos únicamente con el arte; desde la música, el dibujo, las pinturas. Siempre las expresiones artísticas en las sociedades humanas son fundamentales en este mundo tan complejo", aseveró.

La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de abril, de jueves a domingo de 14 a 19, con entrada gratuita y sin necesidad de inscripción previa, en la Casa de la Cultura del FNA, Rufino de Elizalde 2831 de la ciudad de Buenos Aires. (Télam)