La primera precandidata a senadora nacional del oficialista Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo, sostuvo hoy que el espacio político que integra es "una lista federal".

La esposa del gobernador Juan Schiaretti participó junto a la precandidata a diputada nacional Natalia De la Sota de una recorrida por el sudeste provincial y en Villa María encabezó un acto en el que remarcó que "tenemos un norte muy claro, la defensa de Córdoba".

"Traemos un mensaje esperanzador pero firme de lo que queremos los cordobeses. Durante todo este tiempo que recorrimos la provincia la he visto como se ha ido transformando", aseguró la dirigente, que cumple mandato como diputada nacional.

Schiaretti también estuvo en el acto y dijo: "Esta es una provincia federal en serio. También trabajamos para que haya justicia social en la provincia; porque estamos convencidos que la justicia social la logra el Estado, no existe la teoría del derrame".

"Si hay algo que hay que remarcar es que a los cordobeses nadie nos regaló nada, todo lo que hemos conseguido ha sido con el trabajo y el esfuerzo de cada uno de ustedes y de nuestro pueblo", dijo el mandatario.

De la Sota, hija del extinto exgobernador José Manuel De la Sota, expresó: "Los veo a todos con los barbijos puestos y la verdad que es difícil pedirle a los vecinos y a los cordobeses que se pongan a pensar en una situación atravesada por la pandemia, por una situación económica delicada".

"Quien no tiene trabajo no lo encuentra, quizás a mucha gente la pandemia la dejó sin trabajo, es una situación muy particular, y sumado a eso el dolor que seguramente tienen muchas familias por haber perdido a un amigo, un familiar o un ser querido", sostuvo.

Hacemos por Córdoba cerrará la campaña oficialmente mañana en la localidad de Alta Gracia.

(Télam)