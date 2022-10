Referentes de gremios de los trabajadores estatales de Jujuy señalaron hoy que el Gobierno provincial cerró la liquidación de este mes sin atender los pedidos por la paritaria, que fija un aumento del 12%, y afirmaron que el salario "viene debajo del nivel de la inflación en un 15% mes a mes".

"En las últimas reuniones paritarias pude ingresar una nota de todos pidiendo la revisión de septiembre porque con una inflación del 7% no podía quedar el mes sin recomposición, pero no se discutió, no se da nada por septiembre", indicó a Télam la secretaria general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control de Jujuy (Apoc), Susana Ustárez.

Según la dirigente gremial, el Gobierno provincial comunicó a través de una circular que se van a liquidar los sueldos "con el adelanto del ofrecimiento del 12% sobre todos los conceptos y el otro aumento del 10% para al mes siguiente".

Con el próximo pago también se percibirá "un pequeño aumento en las asignaciones familiares y también en el piso salarial que eso lo dispone la Nación".

Ustárez también manifestó que hay "una molestia muy grande de los sindicatos mayoritarios por esta nueva imposición" del Gobierno, y se lamentó porque "realmente no hay discusión, no hay paritarias".

"Si se completa el 12% más 10% estaríamos alcanzando el 80% que dice el Gobierno pero a comienzos de diciembre cuando cobremos la inflación estará superando el 90%, o sea el problema son los tiempos de los aumentos", remarcó.

Apuntó que "con el pago de un bono en diciembre no estará incrementando el salario, solo es un pago en negro por única vez".

Por su parte, el secretario adjunto de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy (Apuap), José Cosentini, dijo que "no hemos podido jamás tener la posibilidad nosotros de que se respete una contraoferta" y consideró "en consonancia con otros sindicatos que (los aumentos) han sido insuficientes", si tienen en cuenta "la pérdida del valor adquisitivo que hemos sufrido en nuestro caso en más de 100% en los últimos seis años".

"Claramente va a ser insuficiente esta propuesta del Gobierno y en ese sentido hemos hecho junto con APOC, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y otros gremios una contraoferta que tenga presente la pérdida que hemos tenido en septiembre", concluyó.

(Télam)