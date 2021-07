El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el Gobierno nacional está "trabajando" para que los argentinos que permanecen en el exterior "puedan volver" y recordó que "todavía no está terminada la pandemia" de coronavirus.

"La variante Delta tiene la cualidad de tener una velocidad de contagio impresionante", sostuvo Fernández en declaraciones a Radio 10, y puntualizó que " en un momento en que necesitamos que, por lo menos, tengan una dosis la mayor cantidad de argentinos, les he dicho de mil modos a los argentinos que me ayuden tratando de no viajar porque el virus viene en avión".

(Télam)