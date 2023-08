(Por J.R.).- El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que su gestión hace "una inversión sin precedentes en educación" con la construcción de 171 escuelas nuevas, 6.000 obras en los 12.000 edificios escolares y con la creación de 50 centros universitarios en el interior.

"Ampliamos los días de clase, no hubo ni un día de paro en la provincia de Buenos Aires en cuatro años", explicó a la hora de referirse al área educativa.

Así, puso de relieve: "Agregamos una hora más de clase en las primarias, teníamos 30% que tenían 5 horas, ahora es 70%, o sea que son 45 días más de clase en cada año, y entregamos computadoras. Esto tiene que ver con transformar la educación en la provincia de Buenos Aires, en los contenidos y en los regímenes.

Al referirse al vínculo con los gremios docentes, expresó que la exgobernadora María Eugenia Vidal "se quejaba de que ella tuvo 65 días de paro y ahora ninguno" y apuntó: "¿Por qué no prueba la gobernadora de no bajarle los sueldos a los docentes? No es que ganaban como Paolo Rocca. Le sacaron 20 puntos".

"Nosotros simplemente estamos en un proceso de recuperación del sueldo docente, de las condiciones de trabajo. No es que tenemos una relación personal de amistad con determinado dirigente gremial y entonces no hay paro docente. Cambiamos la relación con los trabajadores y trabajadoras de la educación, a los que habían señalado como si fueran una mafia", siguió.

En ese sentido, rechazó que el gobierno anterior haya pretendido "reemplazar a maestros por voluntarios o padres que hicieran guardería de niños" y consideró que ello refleja "mucho desprecio, mucho maltrato y mucha ignorancia de lo que pasa en nuestra provincia".

Posteriormente, planteó que si bien "se reconoce todo lo que se ha hecho, al sistema educativo le falta un montón que no es que porque uno recomponga el salario, triplique la cantidad de escuelas que inauguró Vidal o abra las 37 escuelas rurales que cerró Vidal, ya está todo resuelto".

"Estamos haciendo una inversión sin precedentes", recalcó y cuestionó el hecho de que la oposición le endilgue al gobierno haber "cerrado las escuelas durante la pandemia".

Sostuvo, al respecto, que "todo el mundo, todo el país, todo el continente obviamente durante la pandemia se limitó la presencialidad", rememoró que "decían que las vacunas eran veneno, quemaban barbijos y decían que eso era una restricción de la libertad".

Cuando respondo que hay cero días de paro desde que asumí, ahora dicen que se refieren a que hay ausentismo. Te van corriendo el arco", analizó y añadió: "tenemos 400.000 maestros y maestras en el sistema educativo, seguro que hay que mejorar en todos los todas las variables".

"Falta, pero estamos en un momento de la mayor inversión en muchísimo tiempo", continuó Kicillof y celebró "poder discutir sabiendo que gobernaron 4 años en la provincia de Buenos Aires hicieron un desastre, fue una calamidad en educación particularmente".

Finalmente, dijo que si la oposición tuviera "alguna propuesta piola, la escucharíamos, pero no con estos sectores de la derecha más extrema que andan con los vouchers o con privatizar". (Télam)