El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, admitió hoy que el Gobierno está "desesperado" por obtener los dólares necesarios para mantener la producción del país y reconoció que se estudia un proyecto para que las empresas puedan aplicar a sus importaciones divisas no declaradas.

"Lo estudiamos (el eventual blanqueo) porque estamos desesperados por los dólares", reconoció De Mendiguren en declaraciones radiales luego de la reunión que mantuvo ayer con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante el encuentro los industriales insistieron en la delicada situación que atraviesan las empresas que no pueden acceder al mercado de capitales para financiar sus insumos de producción importados.

En ese marco, De Mendiguren no descartó que se tome la decisión de permitir pagar esas compras externas con dólares no declarados, medida que requiere de un andamiaje legal de cierta complejidad.

"Los industriales pedían ‘estabilidad’ y para alcanzarla se necesita que todos pongan. Para alcanzarlo, si vos no me ayudas con los precios no podemos tener estabilidad. Para buscar la estabilidad es responsabilidad de todos, también de la oposición"

El funcionario aprovechó la oportunidad para reclamarle al sector industrial que asuma su responsabilidad para atenuar la suba de precios. "Los industriales pedían ‘estabilidad’ y para alcanzarla se necesita que todos pongan. Para alcanzarlo, si vos no me ayudas con los precios no podemos tener estabilidad. Para buscar la estabilidad es responsabilidad de todos, también de la oposición", aseveró. En otro orden, De Mendiguren se mostró sorprendido por el alza del precio de la ropa: "A veces la demanda convalida la subida de precios".

Al respecto, destacó el acuerdo firmado el jueves con un grupo de empresarios textiles por un congelamiento de precios hasta fin de año. El pacto se trata de una expresión de buena voluntad dado que no existen mecanismos que puedan monitorear su efectivo cumplimiento.

"Massa me informa todos los días cómo funciona cada sector, los precios, los costos. Nos falta muchísimo, la inflación es uno de los temas más preocupantes, eso no quiere decir que nos sacamos el lazo de encima pero hay que decir que hay una inflación internacional muy fuerte, casi todos los países desarrollados tienen la inflación más alta desde la segunda Guerra Mundial", comentó.