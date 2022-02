El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó hoy que se está construyendo "una Argentina más federal y más equitativa" con más inversiones y trabajo, y acompañando a las provincias "para que potencien su desarrollo industrial, agreguen valor a su producción y promuevan sus exportaciones".

Manzur publicó estos conceptos en sus redes sociales, acompañando el posteo con un video oficial de un minuto y medio donde se muestran los avances del Programa Agenda Federal para potenciar las exportaciones provinciales.

"Con políticas públicas concretas, con más inversiones y trabajo, acompañamos a las provincias para que potencien su desarrollo industrial, agreguen valor a su producción y promuevan sus exportaciones. Estamos construyendo una Argentina más federal y más equitativa", escribió el jefe de Gabinete.

En el material audiovisual se puede ver a Manzur explicando que "sin energía no hay desarrollo, sin energía no hay producción y sin producción no hay trabajo", al tiempo que destaca la "inversión multimillonaria en dólares en 'el interior del interior' de la Argentina", durante un acto por el anuncio de que la empresa estatal YPF invertirá 90 millones en dólares en la construcción de un Parque Solar en San Juan.

El video también muestra inversiones y avances en Tucumán, Misiones, Santiago del Estero, Santa Fe, y a funcionarios que llegaron hasta esos distritos poniendo en marcha diferentes iniciativas de inversión, siempre en el marco del programa que buscar ampliar las exportaciones de todas las provincias del país.

"Esta es la Argentina que queremos, que incluya, que genere oportunidades para todos, vivan donde vivan", concluye Manzur sobre el final del video. (Télam)