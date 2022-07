(Por Ariel Zak).- La Cámara Federal porteña prevé resolver la semana próxima, antes de la feria judicial, si confirma o revoca el procesamiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en noviembre de 2017.

Fuentes del tribunal de apelaciones adelantaron a Télam que la idea es que la resolución esté firmada antes del inicio de la feria judicial y aseguraron que por estas horas los tres jueces –Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- trabajan con sus respectivos equipos para definir sus posiciones.

Los voceros judiciales adelantaron además que, a la par de la resolución de ese incidente, se prevé que los magistrados resuelvan otros vinculados a la situación procesal de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el mismo caso.

Antes del inicio de la feria judicial, que se extenderá entre el 18 y el 29 de julio, los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones podrían resolver también sobre los procesamientos dictados en el caso Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el que se investigan maniobras de espionaje político en la provincia de Buenos Aires, aunque allí los análisis vienen más demorados.

El caso de las bases AMBA y el del espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan tramitaron en Dolores hasta fines del 2021 cuando la Cámara de Casación Penal decidió que pasaran a los tribunales federales de Comodoro Py, arrastrados por el caso D´ Alessio que pasó a tramitar en el juzgado del juez Julián Ercolini.

El expresidente fue procesado el 1 de diciembre pasado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, quien lo halló "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal".

De acuerdo a la investigación judicial, el entonces mandatario se habría valido se información obtenida por medios ilegales para adelantarse a los reclamos de los familiares de los tripulantes del San Juan y reducir así los posibles impactos en la imagen del gobierno de Cambiemos.

"Fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales, sino utilizó esa información para tomar decisiones. En algunos casos esas decisiones tuvieron que ver contener información adelantada sobre los reclamos que recibiría o las manifestaciones organizadas por las víctimas ante la visita del entonces Presidente a la ciudad de Mar del Plata", sostuvo el juez Bava cuando lo procesó.

"En otras ocasiones, (las decisiones cuestionadas estuvieron destinadas) a mantener el seguimiento constante y sistemático de las medidas reivindicativas del colectivo de familiares que resulta víctimas de estas tareas ilegales", escribió el juez.

Los familiares de los tripulantes del San Juan reclamaron a través de sus representantes legales que los procesamientos dictados en la causa sean confirmados, aunque tienen baja expectativa de que ello vaya a ocurrir, algo que señalaron en más de una oportunidad tras el paso de la causa a los tribunales federales porteños.

"Como querella sabemos que desde el pase de la causa de espionaje ilegal a Comodoro Py, estamos ante la crónica de una muerte anunciada. Las señales son inequívocas. La más aberrante alerta sobre el final de esta causa, fue la marcada diferencia entre el ex presidente y las familias espiadas ilegalmente. Al procesado se lo atiende hasta en sábado a la noche. A esta querella de la ignora", sostuvo la abogada Valeria Carreras en diálogo con Télam.

"Quizás estemos frente al tiro del final sobre la verdad, sobre la justicia y sobre las familias que represento, volviendo a re victimizarlas, si se sobresee a los procesados. Sin embargo, no dejarán las familias de arbitrar cada medio y cada instancia, hasta la vía internacional. No podrán hacerles más daño que ya se les hizo. No podrán evitar que sigan su vía crucis ante la justicia. Tienen las pruebas y han demostrado luchar con las manos llenas de dignidad", remarcó.

Hace ya más de dos meses el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, dictaminó que corresponde anular el procesamiento Macri, tal como lo reclama el abogado Pablo Lanusse, que defiende al expresidente.

El fiscal sostuvo que en el acto de la indagatoria, a Macri "no le fue impuesta la prueba existente en su contra" por lo que no se le habría dado la posibilidad de rebatirla oportunamente: reclamó por eso la nulidad del procesamiento y la convocatoria a una nueva indagatoria en la que los hechos de imputen del correcto. (Télam)