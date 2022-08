La Cámara Federal de Casación bloqueó el intento de un grupo de procesados por espionaje ilegal considerados "cuentapropistas" para que la Corte Suprema tomara cartas en el caso. El máximo tribunal penal declaró "inadmisible" un recurso planteado por las defensas de varios de los procesados, que sostienen que recibieron órdenes de sus superiores para realizar tareas de inteligencia que ahora son consideradas ilegales. La Cámara Federal desprocesó a los principales imputados, entre ellos los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y sostuvo que nueve acusados habían decidido por su propia cuenta la realización de acciones de inteligencia prohibidas por ley. En esa situación quedaron los ex espías Alan Flavio Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano. Las defensas habían apelado los procesamientos, pero la Casación rechazó todos los planteos, incluso el de llegar en revisión hasta la Corte Suprema

Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos consideraron que el recurso de apelación "no puede hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos". "No es posible habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia en base a la doctrina de la arbitrariedad alegada, por cuanto es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido", advirtieron los jueces. Ello –añadieron- "no ha sido acreditado tampoco en este caso", por lo que resolvieron "declarar inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto"

