En más de una oportunidad el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, manifestó su intención de ser candidato a presidente. Volvió a hacerlo anoche en una entrevista televisiva, donde dijo que hace tres décadas se prepara para el desafío.

“No hay mayor cargo de responsabilidad para transformar una realidad. Para eso me vengo preparando hace más de 30 años”, fueron las palabras de Berni que no pasaron desapercibidas para José Luis Espert.

MIRÁ TAMBIÉN Gabriela Cerruti aseguró que EEUU no le exigió ningún plan económico a la Argentina

El diputado nacional de Avanza Libertad, fiel a su estilo controversial, no tardó en hacerse eco del comentario y posteó en sus redes sociales: “Llevás 30 años de preparación para el circo Tihany. Payaso”.

Click to enlarge A fallback.

MIRÁ TAMBIÉN Video: fuerte escrache a Felipe Solá en Costa Rica

No es la primera vez que Espert carga contra el ministro de Seguridad de Kicillof. Días atrás, se expresó en la misma línea en declaraciones radiales. “Berni me parece un personaje dantesco, payasesco, poco serio, que debería haber renunciado hace rato. Se vive quejando de la inseguridad y ¿él qué es? Payaso de circo que no se encarga de la inseguridad y al mismo tiempo pertenece a un Gobierno saca presos. Me molesta mucho la hipocresía de funcionarios que actúan como Berni”, manifestó en esa oportunidad el legislador de Avanza Libertad