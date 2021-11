El candidato a diputado nacional de Avanza Libertad en la Provincia de Buenos Aires José Luis Espert pidió hoy "ir con balas directamente contra los terroristas, los falsos mapuches" en la Patagonia.

"A los terroristas que están asustando a la gente en el sur, tomando campos, incendiando casas, clubes, habría que decretar en un perímetro un estado de sitio e ir con balas directamente contra los terroristas, los falsos mapuches", sostuvo el economista liberal.

En declaraciones radiales, el postulante opositor afirmó que "a esos tipos hay que reducirlos urgentemente y deportar a todos los que sean chilenos: fuera de acá los delincuentes".

Por otra parte, Espert también se refirió a la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires y definió al ministro de Seguridad local, Sergio Berni, como "un payaso que debería haber renunciado hace rato porque ha fracasado de manera rotunda con la política de seguridad, además de hacerse el ridículo Rambo cada tanto, mientras que la gente de laburo es un colador".

En lo que se refiere al escenario electoral, el referente liberal señaló que el objetivo es "armar un bloque liberal de la Provincia de Buenos Aires, de cuatro diputados", para lo cual pretende obtener un millón de votos este domingo.

"Queremos ser determinantes con lo que el Congreso discuta de acá en más, para que discuta los problemas concretos de la gente en lugar de estupideces", añadió. Finalmente, al ser consultado sobre la intención del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de avanzar en una convocatoria a la oposición, empresarios y sindicatos para conformar una mesa de diálogo, Espert respondió: "No tengan la menor duda de que me siento a dialogar si el Gobierno me llama

Pero para hablar al pedo no me voy a sentar". PT/KDV NA