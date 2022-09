El diputado liberal José Luis Espert acusó al Gobierno nacional de aprovechar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner para atentar contra la libertad de expresión del periodismo. Si bien el libertario, a diferencia de Javier Milei, manifestó su repudio al atentado contra la ex mandataria a través de sus redes sociales, expresó también que las causas que cursa son utilizadas por el kirchnerismo para avanzar sobre el Poder Judicial

"Con este suceso que ocurrió en la puerta de la casa de la vicepresidente que, afortunadamente, no le pasó nada con su salud, lo están aprovechando para ir contra la libertad de prensa y de expresión. Hemos perdido la libertad económica, estamos pendiendo la independencia de poderes y, si se avanza con la Ley Mordaza, vamos a perder la libertad de expresión", afirmó el economista en diálogo con Ari Paluch para el programa "El exprimidor", por AM 550. En la misma línea, agregó: "Las causas de Cristina han sido utilizadas para avanzar sobre el Poder Judicial así que hay menos República, menos independencia de poderes. Este suceso que ocurrió en el domicilio de la vicepresidenta lo están aprovechando para ir contra la libertad de prensa". Para Espert, el kirchnerismo hizo uso de "la crisis de la convertibilidad" para formar "esclavos del Estado", y cargó contra las asistencias sociales

"Tenemos esclavos impositivos que viven de los impuestos. Hay una sociedad que vive de planes, se emiten 25 millones de cheques", expresó. El diputado enfatizó en que su objetivo es "evitar que la Argentina sea una gran villa miseria", a la vez que expresó: "La política debe hablarle con sinceridad a la gente, lo que hay que hacer y la gente no votar espejitos de colores que le puedan vender". En el camino a 2023, Espert se mostró optimista en la construcción de una gran coalición basada en un programa de reformas y pidió replicar los países que "hacen bien las cosas". "Fruto del deterioro que la Argentina ha vivido de la mano del kirchnerismo, la aparición de los liberales hizo dar cuenta de que no se puede seguir así. No puede ser que estemos entregados al virus del populismo así nomás", ponderó

Por último, descartó diferencias con su par Javier Milei y, aunque cuestionó a los principales líderes de Juntos por el Cambio, aseguró que hay condiciones para un acuerdo opositor contra el kirchnerismo.