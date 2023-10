El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien integra Juntos por el Cambio (JxC), sostuvo hoy que el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei impulsó "propuestas ridículas" en la campaña para las elecciones del próximo domingo.

"Me preocupa todo el combo, me parece una estafa electoral lo que es Milei y La Libertad Avanza, no solo por las propuestas electorales sino también por su armado político", manifestó Espert en Bahía Blanca.

El economista realizó declaraciones a la prensa junto a la candidata a intendente por Bahía Blanca, Nidia Moirano, y la candidata a senadora provincial, Karina García, en el local partidario ubicado en Colón 72.

Espert consideró que Milei tiene "propuestas ridículas" y puso como ejemplo que "no existe dolarizar sin dólares, no existe que los países hagan obra pública cero, todos los países hacen algo de obra pública y si seguimos una por una no hay una que ocurra en el mundo no en la Argentina".

MIRÁ TAMBIÉN Referentes de política exterior de Massa, Bullrich y Milei debatieron sobre el rol de la Argentina en el mundo

Respecto de las declaraciones de Milei sobre privatizar los trenes, Espert sostuvo que "una cosa es privatizar y otra cosa es ramal que para ramal que cierra, eso no".

"Argentina necesita de una red ferroviaria monumental, probablemente no se pueda hacer todo privatizada, probablemente haya algunos lugares que va a estar el Estado", expresó.

Asimismo, dijo que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "no ha parado de tomar medidas de políticas económicas" y que "no ha parado de violar el Código Electoral Nacional donde no se puede lanzar medidas 25 días antes de las elecciones".

"Llevamos casi tres semanas sin parar con Massa tomando medidas, es una vergüenza", agregó.

MIRÁ TAMBIÉN Neuquén renueva dos bancas en la Cámara de Diputados y una en el Parlasur

(Télam)