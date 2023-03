El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) dijo hoy que, en caso de que avance la realización de una "mega PASO opositora" con Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia de Buenos Aires, decidirá "cual es el mejor lugar para llevar arriba las ideas de la libertad".

"Yo planteo, en diálogo con los referentes de Juntos por el Cambio (JxC), la conformación de un nuevo espacio opositor. Me he reunido con (la presidenta del PRO) Patricia Bullrich; Macri, el jefe de gobierno porteño (Horacio Rodríguez) Larreta y con una gran cantidad de dirigentes, y están con muchas ganas de que se componga este espacio opositor para que el populismo no vuelva nunca más", dijo Espert en declaraciones a la emisora marplatense Radio Brisas.

Además, expresó que será candidato a gobernador provincial, pero en "este nuevo espacio opositor, si se conforma, veremos cuál es el mejor lugar para llevar arriba las ideas de la libertad que han hecho prosperar al mundo".

El diputado había anunciado el martes que está buscando "armar una mega PASO opositora" para las elecciones y arriesgó hasta el posible nombre de la nueva fuerza, que podría llamarse "Juntos por la Libertad y el Cambio".

Debido a este movimiento la diputada nacional Carolina Píparo anunció que abandonó el bloque Avanza Libertad, que integraba junto a Espert, "por visiones políticas incompatibles que se fueron suscitando en el último tiempo", y formará un monobloque que se denominará "Buenos Aires libre", en referencia a la representación bonaerense de la legisladora.

"Tomo esta decisión basándome en la coherencia como base rectora para seguir defendiendo los intereses de los miles de bonaerenses que me han elegido para representar desde esta banca las ideas de la libertad", señaló la diputada en la nota oficial dirigida a la Presidencia de la Cámara.

Espert no se expresó al respecto y dijo que su objetivo es "unir a la oposición en una gran PASO contra el gobernador de la provincia (Axel) Kicillof".

"Toda la oposición tiene que estar unida contra el kirchnerismo para darle un mensaje de que no pueden volver más después de ser derrotados", sostuvo, y dijo que la alianza debe tener los espacios políticos "en un pie de igualdad, ajustado por la cantidad de votos que cada uno saque en las PASO".

(Télam)