El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, consideró hoy que la mayoría de los diputados de la provincia que deben tratar el pedido de juicio político impulsado por el oficialismo contra el procurador Julio Conte Grand "saben que se tiene que ir" y confió en que "ninguno defenderá delincuentes".

D'Onofrio hizo estas afirmaciones en una entrevista con Télam.

-Usted fue legislador muchos años ¿Cree que el FdT reunirá el número para impulsar el juicio político al procurador Julio Conte Grand?

-Yo espero que no conviertan a los legisladores de la oposición en cómplices del procurador. Estoy seguro de que la gran mayoría en su fuero íntimo sabe que Conte Grand se tiene que ir. Creo que están de rehenes porque, evidentemente, tienen miedo de que un Mauricio Macri, una María Eugenia Vidal o una Patricia Bullrich salgan a decir barbaridades. Yo creo que un amigo como es Maxi Abad (titular del bloque Juntos en Diputados) no creo que quiera defender delincuentes. Es el escenario que le toca transitar.

-¿Cómo ve el tema de la mesa judicial?

-Es grave. Hay que terminar con toda la mugre de los subsistemas de inteligencia metidos en la justicia. Sin cometer una infidencia porque esto lo hizo de manera pública quien hoy es el Procurador; hay que recordar que cuando era secretario general y estaba en el Consejo de la Magistratura, Conte Grand propuso un nombre en una terna porque se lo había pedido el titular de la AFI. Lo dijo abiertamente. Obviamente no salió. Me contaron jueces federales y nacionales que se iban a entrevistar con el exministro de Justicia Germán Garavano, cuando les tomaba entrevistas porque se trataban sus pliegos y a su lado estaba sentado (el exjefe de la AFI) Gustavo Arribas para intimidarlos. No es ciencia ficción.

-¿Cómo analiza la actualidad de la coalición gobernante tras el resultado electoral del año pasado?

-El Frente de Todos sigue no sólo en proceso de consolidación sino de crecimiento. Cada uno de los que aportamos un granito de arena al espacio tenemos una capacidad de crecimiento y de entablar diálogos con sectores de la sociedad que no han sido del todo favorables. Estoy convencido de que, gestión mediante, lo que fue exitoso en 2019 va a ser aún más exitoso en 2023.

-¿Las candidaturas dentro del peronismo deberían resolverse mediante el sistema de PASO?

-Cualquiera de los métodos son válidos, ya sea una PASO o ya sea por consenso. Todo dependerá del trabajo que hagamos estos dos años hasta que llegue el momento de definir candidaturas. Hasta tanto, el problema de la rosca es de la oposición y el nuestro es gobernar.

-¿Cómo define el rol de la oposición?

-Veo una oposición que debe encontrar sus interlocutores. Parecía que quien grita más y dice más barbaridades es el más opositor. El más opositor debe ser el que se sienta con espíritu crítico, pero construir consensos. Massa convocó al diálogo parlamentario para avanzar en esas cuestiones, tengo esperanzas que a parir de ahí se avance en estas cuestiones. Pero aparecen personajes que para cobrar notoriedad defienden un supuesto concepto de libertad diciendo que no quieren usar cinturón de seguridad o que no se vacunan porque le van a meter un chip ruso. No soy guionista cómico, lo dicen ellos. (Télam)