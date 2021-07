Cinthia Fernández confirmó en las últimas horas que se postulará como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

La modelo competirá en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Unite, el mismo espacio con el que Amalia Granata se convirtió en diputada provincial por Santa Fe.

En sus redes sociales, expresó: “Solo quería compartir esta noticia con ustedes y agradecer muchísimo a la gente que le gusta y a la gente que no. Así como me tomo muy en serio mi otro trabajo, y la gente que me conoce sabe que soy muy profesional, también me estoy tomando en serio esto”.

“Estoy estudiando muchísimo, tuve reuniones y ustedes saben lo que me cuesta dejar a mi familia. Pero también es por ellas (en referencia a sus hijas) y por todo lo que viví en mi vida”, completó