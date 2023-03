Los especialistas en derecho Baltasar Garzón, Larissa Ramina, Silvina Romano y Giselle Ricobom advirtieron hoy sobre el funcionamiento del Poder Judicial que se "ideologiza" con fines políticos en Latinoamérica en el marco del 'lawfare' y coincidieron en que el último hecho fue la sentencia que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, en el que "no se ha respetado" el debido proceso.

Al exponer en la última jornada del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se celebra en Buenos Aires, los expositores presentaron los libros "Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina", "Guerras jurídicas contra la democracia. El lawfare en América Latina - volumen 1" y "Guerras jurídicas contra la democracia. El lawfare en Brasil - volumen 2".

"Se trata de abordar uno de los problemas que puede ser ajeno a una gran mayoría de personas porque no lo aprecia en el día a día, pero que genera gravísimas inseguridades y efectos que repercuten en todos y cada uno de nosotros: el funcionamiento de la administración de justicia. Si el Poder Judicial no funciona como debe, se ideologiza y olvida cuál es su labor fundamental, que es dar protección a la ciudadanía, todo se cae", afirmó Garzón, coordinador de "Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina".

El jurista español detalló que en la publicación se relatan "una serie de hechos" en el marco del lawfare siendo el último la sentencia que recibió la vicepresidenta argentina en la Causa Vialidad, en la que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"La causa Vialidad tiene una importancia trascendental. En ese engendro llamado sentencia, que tiene 1619 páginas de las cuales 19 son aprovechables, se adorna, opina y hacen valoraciones que no se sustentan en pruebas. Debería haber una transparencia ineludible y en este caso no se ha respetado ninguno de estos principios y se habla de indicios", apuntó.

Y agregó que el lawfare "necesita como compañeros de viajes imprescindibles a los medios hegemónicos de comunicación y la utilización espuria de los servicios de inteligencia al servicio propio y en contra de las personas".

"Llama la atención la fijación, el acoso y la demonización contra una persona (Cristina Kirchner). Hay una razón de fondo que tiene que ver con poner en el centro de las políticas públicas la defensa de los derechos humanos, la verdad y la memoria que para muchos no es atendible porque le desvela las vergüenzas que durante tantos años se ocultaron", afirmó.

En tanto, sostuvo que el Poder Judicial "tiene que generar confianza" ya que es el encargado de defender los derechos de los ciudadanos y que "cuando no existe esa tranquilidad, algo falla y esa es la esencia del lawfare".

A su turno, la jurista e investigadora Silvina Romano -que también trabajó en el libro- detalló que para su publicación se convocó "a los mejores juristas de América Latina y España para escribir los aspectos técnicos de la omisión al debido proceso en la causa Vialidad".

"No es un libro hecho por militantes kircheneristas, sino por expertos a nivel internacional con mucha preocupación por como se instrumentaliza el aparato judicial con fines políticos. Se está quitando de la política a líderes y lideresas y sectores que molestan", alertó Romano.

Además, criticó que en la causa Vialidad se llevaron a cabo "inconsistencias bochornosas" y llamó a "apropiarse de ese Poder Judicial que parece intocable".

"Es parte del Estado. Tiene que funcionar en beneficio de las mayorías y no en beneficio de una minoría privilegiada. Con proscripción, no hay democracia", subrayó la especialista argentina.

Por su parte, Larissa Ramina, una de las coordinadoras de los dos tomos de "Guerras jurídicas contra la democracia", explicó que las publicaciones tuvieron como objetivo "comprender técnicamente las nuevas estrategias que se ponen en marcha en América Latina con el objetivo de someter la región a intereses hegemónicos".

"Hay una nueva estrategia política y jurídica que actúa para derrocar gobiernos en Latinoamérica. Se ataca a los que buscan el fortalecimiento de la soberanía y la justicia social, los que son alternativos a la lógica neoliberal", expresó Ramina.

Finalmente, la jurista brasileña Ricobom cerró el encuentro: "Intentaron asesinar a Cristina Kirchner delante de su casa. Como no lo lograron, intentaron establecer una inhabilitación perpetua que es su muerte civil. Pero no lo permitiremos, la historia no absolverá esos criminales, esos varones, blancos, hombres que serán criminalizados por la historia y la justicia". (Télam)