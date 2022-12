La actriz Esmeralda Mitre recibió un ofrecimiento del Frente de Todos para ser candidata a legisladora porteña o diputada nacional en las elecciones de 2023 y afirmó que tiene "muchísimas ganas" de involucrarse en política, aunque aclaró que lo está "pensando".

La propuesta le fue acercada por Carmela Moreau, hija del diputado nacional Leopoldo Moreau y hermana de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y contó con el impulso del abogado Daniel Llermanos, histórico representante legal del líder camionero, Hugo Moyano. "Ayer nos encontramos con Esmeralda Mitre.

Esmeralda Mitre

Fue una grata sorpresa descubrir que además de su inteligencia es una mujer genuina y sensible. Decidimos caminar juntas con nuestras coincidencias: ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad, revalorizar la cultura", publicó en su cuenta de Twitter la actual asesora de la Jefatura de Gabinete. Y agregó: "Luchar por acceso igualitario de las mujeres a la salud y a la justicia.

Y por sobre todas las cosas, respetar al que piensa distinto, valorar el potencial de cada ser humano y convocar a cada argentino/a que quiera caminar a nuestra par

Ampliar es tarea de todos".

"Me ofrecieron primera en la lista en Ciudad o Nación por el Frente de Todos", sostuvo la chozno nieta del ex presidente Bartolomé Mitre. En declaraciones radiales, la ex esposa del dirigente de PRO Darío Lopérfido comentó: "Lo estoy pensando, pero tengo muchísimas ganas. Siempre tuve vocación de servicio político y siempre tuve muchísimas ganas de hacerlo". "Estoy muy tentada y con ganas de aceptar.

Todavía no di el OK, pero estoy tentada", reiteró. Al referirse a su vinculación con la política durante sus años como esposa de Lopérfido, la actriz manifestó: "Vi todo lo que sucedía adentro del PRO, cómo se comportaban, cómo eran como personas, pero no me gustó para nada".

En redes sociales, Esmeralda Mitre respondió la publicación de la hija de la dirigente oficialista: "Gracias Frente de Todos, Carmela Moreau, Leopoldo Moreau y Daniel Llermanos de todo corazón. Y en especial a Cristina Kirchner por ofrecerme el servicio a la Patria! Y darme la oportunidad de poner mi ayuda desde mi lugar!". PT/KDV NA