Esmeralda Mitre, actriz e hija del fallecido accionista del diario La Nación Bartolomé Mitre, pidió que el expresidente Mauricio Macri "diga cuanta plata puso en el canal de televisión La Nación+", y afirmó que ese grupo mediático "genera la grieta instalando el odio".

"Me gustaría que La Nación no fuera un diario partidario y además me gustaría saber cuánta planta puso Macri en La Nación+", dijo Esmeralda Mitre anoche, en una entrevista en el programa Desiguales que emite la TV Pública.

Al realizar una crítica a la programación de ese canal de noticias, sostuvo que el canal "C5N parece de la realeza inglesa al lado de LN+" y añadió: "La Nación instala el odio y genera la grieta".

Con respecto al litigio por la herencia y su participación en las acciones del diario La Nación, la hija de Bartolomé Mitre aseguró que los actuales dueños del grupo mediático "se han robado todo durante mucho tiempo" y "han humillado a mi padre" porque "el diario está destrozado", ya que "lo único que les importa es el poder que te da estar en un diario".

MIRÁ TAMBIÉN ARA San Juan: Soria resaltó que a Macri no lo sobresee la Justicia sino que lo salvan sus amigos

En la disputa por ocupar un cargo dentro de la dirección del grupo mediático, Mitre ratificó: "Ganamos y hoy somos los dueños del 39% de La Nación".

En ese punto, advirtió que "Macri es parte del grupo que quiere quedarse con La Nación".

Al finalizar la entrevista, Mitre -quien adelantó que quiere "ser política" y "ama la política2- dio varias definiciones sobre la situación económica y social del país, y expresó: "Estoy de acuerdo con el impuesto a los ricos".

(Télam)