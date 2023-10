El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) de Neuquén iniciará hoy las audiencias del Juicio Escuelita VIII, en el que se juzgará al exmagistrado federal Pedro Laurentino Duarte y al exfiscal federal Víctor Marcelo Ortiz, acusados como cómplices de delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar.

La audiencia pública comenzará a las 9 en la sede del TOF1 de AMUC (Asociación Mutual Universitaria Comahue), en avenida Argentina al 1600 de la ciudad de Neuquén.

"Es muy importante en esta etapa, en este contexto negacionista, con mensajes fascistas que hemos escuchado a lo largo de este último tiempo, poder desarrollarse un juicio a partir de mañana", expresó el presidente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, Walter Pérez, en conferencia de prensa.

Señaló que la "mejor respuesta" es "un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, que en este caso en particular va a juzgar el comportamiento del Poder Judicial Federal durante la última dictadura", y convocó "a la comunidad que nos acompañe".

El juicio abordará la actuación del exjuez Duarte y el exfiscal Ortiz en las denuncias y habeas corpus presentadas por las familias de 22 personas que habían sido detenidas ilegalmente y que no fueron investigadas, garantizando la impunidad de las fuerzas represivas en esos hechos.

Ambos están acusados como autores del delito de omisión de promover la persecución penal y como partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad. Duarte, además, está imputado por prevaricato, ya que cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basado en hechos presuntamente falsos.

El tribunal estará integrado por la jueza federal María Paula Marisi y los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia. Por la fiscalía estarán presentes el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el auxiliar fiscal José Nebbia.

Luego de esta primera audiencia está previsto que las mismas continúen los días 3 y 17 de noviembre y 4 y 15 de diciembre.

En junio pasado se realizó una audiencia anticipada, solicitada por la fiscalía y las querellas de la APDH y del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) teniendo en cuenta la edad avanzada de los testigos y que el Tribunal no había fijado la fecha de inicio del juicio.

En esa audiencia declaró el abogado Guillermo Correa y la referente de la APDH Neuquén, Noemí Labrune, quien falleció el pasado 10 de septiembre.

En su declaración, Correa recordó haber asistido a familiares de desaparecidos durante la dictadura, y señaló que la estructura federal en la provincia de Neuquén, a partir del año 76, estaba compuesta por el juez Duarte y el fiscal Ortiz.

"Nuestro ámbito era la comisaría. No pisábamos la vereda del Federal porque era inútil, así lo considerábamos no sólo mi socio y yo", explicó el letrado al referirse al hecho de que las acciones que fueran presentadas en la instancia federal no tenían curso.

En tanto, Labrune hizo un repaso de su llegada a la provincia de Neuquén en el año 1969 y de su militancia en los años 1975 y 1976 en los que, a través del obispo Jaime de Nevares y a raíz de que "había muchísima gente detenida", formó parte de la creación de la delegación neuquina de la APDH.

"Empezamos a trabajar con los familiares y la sociedad toda indicando que la presentación de habeas corpus podía traer tranquilidad a los familiares porque alguien se iba a hacer cargo de esa detención", explicó la referente de derechos humanos.

Sin embargo, indicó que "no es lo que pasó", porque "cuando nos enteramos que habían designado a un abogado militar para juez federal (Pedro Laurentino Duarte), ya nos dimos cuenta que no iba a haber justicia".

Además, se había programado la realización de otra audiencia anticipada en julio, donde estaba previsto que declararan Inés Rigo y Oscar Ragni, padres de Oscar Ragni, desaparecido el 23 de diciembre de 1976, la cual fue suspendida por "razones familiares" de los testigos. (Télam)