La escritora y dramaturga Mariana Eva Perez relató hoy lo que sintió cuando vio la firma del actual juez Martín Irurzun en la notificación de rechazo del habeas corpus presentado por la desaparición de sus padres, Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, fechada el 17 de octubre de 1978, momento en el que aún se encontraban con vida detenidos en el ex Centro Clandestino de Detención RIBA de Morón durante la última dictadura cívico-militar.

"He visto muchas veces copias de ese papel, lo que pasa es que recién ahora lo vuelvo a ver a la luz de lo que se llamó la 'doctrina Irurzun', leyendo ese nombre con otros ojos, la verdad es que me desarmó", expresó hoy en diálogo con Télam la escritora luego de que su tuit con las imágenes de la cédula de notificación se viralizara y dijo que fue "desolador".

En la imagen de la cédula puede verse claramente la firma de Irurzun como secretario en aquel entonces del juzgado de Instrucción N°5, magistrado conocido durante el gobierno de Mauricio Macri por haber "inventado un nuevo método de privación de la libertad que se conoció como la 'Doctrina Irurzun'", según señaló esta semana la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"De pronto, encontrarme directamente con el nombre de este tipo, para mí fue mucho, no es que fuera un documento que nunca haya visto pero reparar en eso por primera vez, me desarmó", expresó Perez.

Asimismo, la escritora contó que el documento original se encontraba en la casa de su abuela y que hace mucho no lo veía: "La última vez fue a raíz del juicio por la desaparición de sus padres en el 2016".

"Después de pasados seis años, te volvés a encontrar con documentos, volvés a encontrarte con nombres como estos y la verdad que la sensación es desoladora", sostuvo.

El 8 de septiembre de 2016 el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín condenó a 25 años de prisión al exjefe de la Fuerza Aérea, Omar Graffigna, y al exjefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), Luis Trillo, por considerarlos coautores de la privación ilegítima de la libertad y tormentos contra Pérez Rojo y Roisinblit.

A Francisco Gómez, apropiador de Guillermo Pérez Roisinblit, hermano de Mariana e hijo menor de la pareja nacido en cautiverio en la ex ESMA, lo condenaron a 12 años de prisión.

"Fue un proceso de justicia muy parcial donde muchas cosas no se juzgaron: mi propia desaparición, la autoría mediata del secuestro de mi hermano, todos los responsables del sitio RIBA no fueron llevados ante la justicia, no fueron indagados, declararon como testigos en ese juicio y se fueron a su casa", denunció Perez.

Asimismo, refirió que al reencontrarse con el rechazo del habeas corpus le "impactó la fecha del documento, 17 de octubre de 1978, saber que en ese momento mi mamá estaba viva, mi papá también, mi hermano no había nacido todavía, saber como lo sé ahora, de que estaban en la RIBA", reflexionó Mariana.

También puso énfasis en que "únicamente fueron condenados tres responsables y sólo Trillo sigue vivo, a quien le acaban de negar nuevamente la domiciliaria, porque la tuvo en su momento y la violó durante el juicio y después no se la dieron nunca más", detalló la escritora quien refirió que aún espera justicia en el fuero civil con una causa de reparación que ya lleva 15 años y ni siquiera llegó a primera instancia.

En este sentido, la escritora señaló que "la sensación es que la Justicia nos sigue debiendo un montón en muchos niveles".

"Pensar que así como Martín Irurzun nunca tuvo que dar cuenta por este y tantos otros habeas corpus rechazados, porque seguramente no es el único, y que la gente de la RIBA tampoco dio cuenta de nada, para mí ayer fue mucho", concluyó.

(Télam)