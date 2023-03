En el año 2020, el gobierno provincial de Chaco y la guardia comunitaria Washek avanzaron en la reconversión de la fuerza comunitaria como guardia ambiental. Según está escrito en la web provincial, la organización entregó sus armas y uniformes y recibió por parte del Estado los nuevos elementos necesarios para desempeñarse en la protección y defensa del ambiente. De esta manera se dio cumplimiento al punto central del acuerdo conciliatorio celebrado, en mayo del 2020, ante el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Además, por ese entonces, se indicaba que la organización colaboraría en carácter de sociedad civil con la Policía de la Provincia, en articulación plena con el Estado y en reconocimiento de su legítimo interés en la preservación del territorio.

Ahora bien, a comienzos de marzo de este 2023, el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, lanzó una advertencia dirigida hacia el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich: "Voy a investigar, a mí no me interesa quién gobierne, quiero saber de quién es la camioneta con la que se mueve la Guardia Whasek, no sé de dónde sacan el dinero". En efecto, Amad presentó un requerimiento de instrucción después de que integrantes de la Guardia Washek retuvieran cuatro camionetas del Ministerio de Salud de la Nación. Esta presentación ante la Justicia Federal es por "amenazas, sedición, privación ilegítima de la libertad, atentado y resistencia a la autoridad". Vale recordar que, recientemente, el gobernador Chaqueño se vio envuelto en otros escándalos con denuncias por parte de la comunidad wichí, lo cual generó muchos comentarios en redes sociales y, por otro lado, también tuvo denuncias por la cuestión sanitaria; tema abordado en GLP con notoria repercusión en redes sociales.

Ahora bien, volviendo a los dichos del fiscal, la crónica de los últimos hechos también cuenta con la palabra de Capitanich quien recientemente afirmó que percibe "operaciones del orden nacional, que actúan ciertos fiscales y ciertos jueces con una estrategia política que todo el tiempo busca desgastar la gestión de gobierno, provocar el caos e inducir al conflicto. Eso necesita que la Cámara de Diputados lo pueda investigar hasta las últimas consecuencias".

Fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad

Tras las palabras de Capitanich, Amad salió a retrucarlo: "Capitanich está equivocado. El habla de jueces, de fiscales, yo soy fiscal, pero voy a hablar por mí. Yo no me hago cargo de las operaciones que hagan las otras personas, yo me hago cargo de lo que hago yo. Desgastar al gobierno... yo no soy político yo soy un fiscal federal que hace su trabajo, no hago política, todo el mundo que me conoce sabe que no hago política".

MIRÁ TAMBIÉN Trabajadores del Astillero Rio Santiago celebraron la firma de acuerdo para construir buques navales

El fiscal remarcó "el día 19 de mayo del 2020 no acordé con los violentos, no acordé con los sediciosos, yo no pacté con ellos. Hay que ver quién fue el que firmó y pactó... a mí me consta que después de esto el gobierno hizo infructuosos esfuerzos para tratar de mejorar la situación, pero qué pasó en el medio no sé, eso ya será problema de ellos". Sus palabras son en relación al acuerdo firmado entre la guardia Washek y la provincia en el 2020.

En torno al requerimiento de instrucción, dijo "voy a investigar este nuevo hecho, a mí no me interesa quién gobierne, me interesa que lo que hacen lo hagan bien en tanto y en cuanto no se mezcle con un delito federal, entonces yo quiero investigar a ver qué es lo que pasó, quiero saber de quién es la camioneta con la que se mueve la guardia Whasek, a quién le pertenece, quién paga el gasoil, quién paga la vestimenta de estos señores, quién paga los borceguíes, quién les da apoyo logístico a estos señores porque evidentemente estas personas no tendrían la capacidad económica para comprar una camioneta, ponerle gasoil, andar por los pagos, por el norte de la provincia haciendo procedimientos, uniformados no sé de dónde sacan el dinero".

Cabe recordar que, ya a fines del 2022, Amad denunció un "pasa datos" en la causa que investiga a la familia Sosa por narcotráfico y lavado de dinero. "Hay un miserable corrupto que está dentro de las filas del Ministerio Público, de la Justicia o de las fuerzas de seguridad que está brindados datos a estos narcotraficantes, es decir, que es participe de la banda", mencionó Amad a fines del año pasado.

"No puedo entender la lógica de estos señores que aterrorizaron Sáenz Peña a balazos, con droga, corriendo carreras en las calles. Ellos eran los dueños de la calle y nadie les hacía nada. Caían presos y a las 24 horas, un poco más...ya estaban afuera", recordó Amad