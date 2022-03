El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "es una ficción, una mentira" que se diga que había otra posibilidad de acuerdo con el FMI.

El Presidente abundó: "Tuvimos un acuerdo que la ortodoxia del Fondo no aceptaba, dijimos no vamos a hacer ningún ajuste; fue una pelea muy dura, fue un acuerdo inusual, por eso no sabíamos hasta último momento como iba a votar" el directorio del Fondo.

Además, "tenía que haber de parte del FMI un reconocimiento de que hicieron algo que estaba mal", añadió Fernández en declaraciones a la TV Pública. (Télam)