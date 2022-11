El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, afirmó que parte de su tarea es "poder dar a los decisores la mayor cantidad de información para que la toma decisiones se lleve adelante con el menor margen de error". En declaraciones a NA, Rossi reflexionó sobre la tarea que lidera y el rol de su área en la actualidad. "Es importante la inteligencia porque si no la hace el Estado, la harán otros que no son el Estado, como los privados que puedan pagar un sistema de inteligencia", señaló. Según su mirada, eso sería "peor aún" porque "la inteligencia que vos no produzcas la terminan brindando los servicios de inteligencia extranjeros, por lo cual no podés pedir que piensen en el interés de tu país, piensan en los de sus países". "Hay que alejarla a la AFI de las cuestiones que no tienen que ver con eso sino con el espionaje ilegal, esa es la tarea que me encomendó el presidente", indicó. "La AFI tiene que producir inteligencia estratégica nacional, es decir, poder dar a los decisores la mayor cantidad de información para que la toma decisiones se lleve adelante con el menor margen de error", agregó y completó: "(Juan Domingo) Perón la creó en 1946 porque creía que tenía que tener una producción de inteligencia civil". El siguiente es el detalle de la entrevista: NA: -¿Cuáles son los principales desafíos de la AFI? AR: NA