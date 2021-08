El ex vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, fue entrevistado en exclusiva por GRUPOLAPROVINCIA.COM. Habló sobre la candidatura de Facundo Manes, la decisión de María Eugenia Vidal de jugar en Capital Federal y el rol constructivo de la oposición durante la pandemia.

-¿Cómo analiza la actualidad del radicalismo de cara a las PASO?

Con mucho entusiasmo, todos nos comprometimos a mantener la unidad y a fortalecer el partido. Desde la Unión Cívica Radical fuimos a buscar la ampliación, con una nueva mirada. Y en ese sentido, la candidatura del doctor Facundo Manes es muy buena para la política en general.

-¿Revitaliza al espacio la figura de Manes?

Sin ninguna duda, porque es un hombre comprometido con la realidad de nuestro país.

-En cuanto a la actualidad provincial, ¿cómo evalúa la gestión de Axel Kicillof?

Desde el inicio de su gobierno se vio la falta de un plan claro sobre lo que se iba a hacer en la provincia. Sin tener esa definición, vino la pandemia y, a partir de allí, todas las dificultades propias y lógicas de algo tan fuerte y angustiante que impactó en todo el mundo. En el manejo de la pandemia no se alcanzó la convocatoria necesaria a pesar de que la oposición estuvo dispuesta a colaborar desde el primer momento.

-Al respecto, ¿qué opina del rol de Juntos por el Cambio durante este periodo?

Hacía mucho que en la democracia no había una oposición que actuara sin especulación ni oportunismo. Ni bien llegó el impacto de la pandemia, nos pusimos a disposición y, lamentablemente, cuando estuvimos a la altura de las circunstancias, se desaprovechó una oportunidad que era para el bien de todos.

-¿Le sorprendió la candidatura de María Eugenia Vidal en Capital Federal?

La verdad es que fue una decisión personal y del espacio político al que ella pertenece. Uno no se lo hubiera imaginado, pero son decisiones personales de las que no me corresponde opinar.

-¿Siguen en contacto?

Seguimos con una excelente relación en lo personal.

-¿Qué destaca del periodo durante el cual fueron gobierno?

La provincia estaba prácticamente abandonada y nosotros en cuatro años realizamos obras de asfalto y cloacas, hicimos hospitales, resolvimos problemas de inundaciones en Luján, San Nicolás y La Plata, y lanzamos el SAME. Por supuesto que quedaron muchísimas cosas por hacer. Garantizamos que los 135 intendentes pudieran hacer obras con el Fondo de Infraestructura, y luchamos contra la delincuencia y el narcotráfico. No son palabras, son hechos.

-Cuando recorre las calles, ¿qué les preocupa a los vecinos?

El trabajo y la crisis económica. La incertidumbre afecta a la sociedad en general.

-Por último, ¿qué opina de la gestión de Maximiliano Abad y Érica Revilla al frente de la UCR bonaerense?

Ellos han tenido la oportunidad de conducir este proceso superador del radicalismo. Lo están haciendo de la mejor manera, con una gran amplitud y sin mezquindades. Pudimos exhibir una lista donde se hace realidad lo que prometimos después de haber perdido la elección: ampliar, contener y mantener la unidad de Juntos por el Cambio. Estoy muy orgulloso de ser miembro de un partido que tiene una activa participación de la juventud