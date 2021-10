Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Humberto Tumini.

Humberto Tumini

Recientemente usted publicó una carta abierta donde señalaba que el Gobierno de Alberto Fernández le abrió la puerta a la derecha. ¿Por qué motivo señaló esto?

Bueno, porque si bien es cierto que el Gobierno recibió una herencia muy mala de parte del Gobierno anterior y también que tuvo pandemia, es cierto que en algunos terrenos repitió políticas que cinco o seis años antes hicieron que llegara Macri a la presidencia.

Macri no llegó de la nada a la presidencia, llegó de la base del fracaso del Gobierno de Cristina Kirchner en ese momento, donde también teníamos pobreza, teníamos inflación, teníamos determinados niveles de corrupción.

En fin, teníamos una cantidad de cosas que produjeron un milagro en la Argentina, que volviera la derecha en su versión más nítida, un hombre de clase alta. Acá en este país desde la elección de Manuel Quintana y Figueroa Alcorta o después de Roque Sáenz Peña, las clases altas no lograban tener su propio partido y poner un presidente. Pasaron 100 años. Bueno, ese milagro no vino de la nada, vino de un muy mal segundo gobierno de Cristina Kirchner.

Algunas cuestiones se vuelven a repetir con Alberto, entonces este triunfo de Juntos por el Cambio, dos años nada más después de perder Macri en el Gobierno en una situación económica desastrosa, no hace falta que yo te diga lo que pasaba cuando Macri se fue en el 2019 del Gobierno, y, sin embargo, Juntos por el Cambio, con algunos cambios cosméticos pero con una clara presencia de Macri por atrás de Patricia Bullrich y de Carrió, vuelve a ganar la elección.

¿Eso es responsabilidad de quién? Bueno, en nuestra opinión hay una parte de responsabilidad importante de este Gobierno con sus distintos componentes, con Alberto Fernández, con Cristina Fernández, y convengamos que le abrieron de nuevo las puertas a la derecha.

Es decir, si se ratifica el resultado electoral ahora en noviembre que es muy probable, existe una enorme cantidad de posibilidades que la derecha vuelva a ser gobierno en el año 2023.

Recientemente el Indec publicó los índices de pobreza, que se ubicó en un 40,6 por ciento en el primer semestre del año. ¿Qué opinión le merece esta dramática cifra?

Esa cifra se vio en parte producto de la pandemia y en parte de sus propias políticas, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con sus propias políticas?

Entre otras cosas y fundamentalmente a que cuando la pandemia continuaba todavía con mucha fuerza a finales del año 2020, cuando no se había salido de la crisis económica -o sea el proceso de pandemia del 2020 produjo una enormidad de pérdidas de puestos de trabajo de cierre de pequeñas y medianas empresas, incremento de la pobreza- apenas amagaba alguna recuperación, el Gobierno empezó con un ajuste.

Suspendió el IFE y empezó con el ajuste de las cuentas públicas. Es decir, visiblemente giraron de una política anticíclica, previa, correcta, a una política procíclica.

En medio de una situación de freno económica y de crisis económica, introducen medidas que agudizan esa crisis. Ahora, salen corriendo a “ver si le ponen plata en el bolsillo a la gente”.

Pero resulta que tuvieron, por lo menos desde fines del año pasado, y luego desde la primera mitad de este año, con políticas procíclicas en un momento de crisis.

Seguramente no íbamos a bajar la pobreza a cifras normales, pero la que tenemos hoy en día y sobre todo la indigencia, si se fijan la indigencia es la que creció más.

O sea, la pobreza bajó un poco pero la indigencia se puso en el 10 por ciento, es producto de políticas económicas concretas que este Gobierno llevó adelante evidentemente negociadas con el Fondo Monetario Internacional. Porque la baja en el déficit fiscal del primer semestre es notable.

Y después dicen “ahora le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente”, pero resulta que le sacaron plata del bolsillo a la gente durante todo el proceso que vino de finales del año pasado hasta julio de este año.

¿Cómo analiza los cambios en el Gabinete nacional?

Me parece que hubo una derrota de Cristina Kirchner, ¿no? O sea, evidentemente Cristina Kirchner con esa tremenda carta… A mí la carta de Cristina me hizo acordar a la renuncia de Chacho Álvarez con De la Rúa. No renunció pero fue una agresividad notable y una exigencia prácticamente de manejar ella el Gobierno.

Si uno escucha los audios de Fernanda Vallejos, que por supuesto no es una persona que habla por sí misma, más allá de la forma ha sido un soldado de Cristina durante los últimos diez años, me habré cansado de discutir con ella en los canales de televisión allá por el 2013, 2014, donde explicaba lo inexplicable.

Hubo una derrota de Cristina Kirchner que evidenció no tener la espalda política que tenía para pretender manejar el Gobierno.

Bueno, el planteo de Cristina fue “el Gobierno lo tenemos que manejar nosotros”, entonces puso en crisis el Gobierno, debilitó fuertemente la figura presidencial y hay que ver las consecuencia que tienen los próximos años que son muy difíciles.

Y luego, en realidad, el giro del Gobierno fue a subir el protagonismo del Partido Justicialista tradicional y ortodoxo. Los gobernadores, los intendentes de la provincia de Buenos Aires.

No se tocaron los cargos que cuestionaba Cristina. No se tocó a Guzmán, no se tocó a Moroni. Evidentemente hubo una derrota de Cristina Kirchner que por supuesto evidenció no tener la espalda política que tenía para pretender manejar el Gobierno.

En mi opinión, los cambios son en una buena cantidad de cosas un giro a la derecha a Aníbal Fernández. Yo creo que refleja la debilidad y la agresividad de este Gobierno, y la debilidad de Cristina Kirchner.

