Juan Gómez Parodi, diputado FdT

-¿Cómo avanza la campaña del Frente de Todos en el territorio y qué expectativas tiene rumbo a las PASO?

Obviamente es una campaña completamente distinta, atípica. Una campaña que no es común a lo que estamos acostumbrados pero que nosotros venimos transitando con mucha militancia, con mucha presencia en el territorio, una campaña que se presta mucho a hablar mano a mano con los vecinos. Y bueno de nuestro lado suponiendo lo que nosotros entendemos que es un momento bisagra para la provincia y para la nación, de poder profundizar un modelo de crecimiento y de producción o volver a un modelo de especulación financiera, que le hizo tano daño a la Argentina pero particularmente a la provincia de Buenos Aires, así que viene desarrollándose bien y poniéndole toda la energía en hablar con la mayor cantidad de vecinos y trasladar nuestra propuesta.

-En estos diálogos con los vecinos, ¿qué es lo que piden, lo que reclaman? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?

Obviamente nosotros como país estamos atravesando un momento muy complicado al igual que la mayoría de los países del mundo, producto de la pandemia. La principal demanda, que tiene que ver con lo que propuso Alberto Fernández y lo que propuso Axel Kicillof cuando fueron elegidos, es volver a recuperar los empleos, volver a recuperar el poder adquisitivo del salario, creo que la demanda más importante hoy

viene por ese lado también, también con la cuestión de la inflación, que lamentablemente es un tema que todavía seguimos padeciendo.

Pero me parece que estamos en un camino, si nosotros vemos los números de la economía, lo que vemos es que se recuperó la actividad industrial, comparándola no con los años de pandemia sino comparándola incluso con el año 2019 cuando no había pandemia, que se está recuperando la actividad económica y que el desafío para esta nueva etapa es fundamentalmente poner énfasis en recuperar el poder adquisitivo del salario. Nosotros en el 2015 teníamos el salario en dólares más alto de América Latina y terminamos el 2019 con el anteúltimo. Entonces, venimos muy de atrás en esa carrera pero tenemos un modelo económico que sin duda va lograr recuperarlo.

-¿Cree que las figuras de Victoria Tolosa Paz y de Daniel Gollán fortalecen a la lista del Frente de Todos en cuanto al Congreso de la Nación?

Me parece que Victoria es una compañera que expresa con mucha claridad cuáles son las discusiones que hoy hay en la Argentina, que tiene una capacidad para comunicar y transmitir qué es lo que realmente está en debate en estas elecciones y que Daniel Gollán es un hombre que ha mostrado en la gestión, adelante del Ministerio de Salud de la Provincia, mucho compromiso, mucha eficiencia y que nos ha permitida atravesar

una pandemia mundial en una provincia que venía muy castigada en materia sanitaria y que todos la indicaban como iba a ser el lugar donde explotara la crisis sanitaria en la Argentina. Se imaginaban el conurbano como el lugar donde iba a explotar. Y bueno, producto de la gestión nacional pero también producto de la gestión del ministro Gollán, hubo una campaña de vacunación que fue exitosa y hubo también un robustecimiento del sistema de salud que permitió que los médicos no tuvieran que elegir a qué

argentino o a qué bonaerense poner respirador y a quién no.

-¿Cómo analiza el rol de la oposición durante esta etapa de pandemia en la provincia de Buenos Aires?

Me parece que fue bastante lamentable el rol que tuvo una parte importante de la oposición. No me gusta generalizar pero hubo dirigentes como Elisa Carrió que plantearon que la vacuna era veneno, hubo dirigentes como Patricia Bullrich que convocaron a marchas en el peor momento de la cuarentena. Me parece que hubo distintas actitudes pero muchas de esas actitudes apuntaron a generar incertidumbre en

la población, a erosionar la figura del gobierno, y lo más triste es intentar hacer política con la pandemia. Uno de los casos paradigmáticos fue también el de Formosa, donde se convocaron marchas, se convocaron movilizaciones y a partir de ahí se desató una crisis sanitaria importante. Parece que no todo es lo mismo pero que hubo sectores que jugaron a desestabilizar la cuestión sanitaria para capitalizarlo en términos políticos.

-¿Qué mensaje le deja a los bonaerenses en este tramo final rumbo a las PASO?

Me parece que es importante destacar que estamos en un rumbo completamente distinto al rumbo que se vivió del 2015 al 2019, que hace muy pocos días el gobernador Axel Kicillof pudo hacer un canje exitoso de la deuda de la provincia de Buenos Aires, que era una deuda muy pesada: de cada diez dólares que debe la provincia de Buenos Aires, siete dólares y medio fueron tomados en la gestión de María Eugenia Vidal, y hoy por suerte pudimos lograr una negociación exitosa que le va a permitir a la provincia utilizar esos recursos ya no en pagar los servicios de la deuda y pagarle a bancos para que se lleva la plata al exterior sino que son recursos que se van a poner en reactivar la economía, en reactivar la producción, en reactivar el consumo, y en la obra pública que tanto necesita nuestra provincia. Entonces, me parece que es un momento para valorar la gestión de la provincia, a pesar de todo lo que falta, a pesar de un montón de aspectos que no se pudieron resolver producto de la pandemia, pero que la Argentina está en una dirección y que tenemos que profundizar ese camino