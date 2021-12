Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con María Laura Torre.

María Laura Torre

¿Cómo reaccionó ante la difusión del video en el que el ex ministro Villegas promovía el armado de causas contra dirigentes sindicales?

La primera sensación fue casi muy parecida a la que sentíamos cotidianamente cuando denunciábamos que esto sucedía. Fue de alguna manera ratificar aquello que denunciábamos los dirigentes sindicales docentes, no solamente de Suteba sino todo el Frente Unidad.

Tiene varias aristas, una es el término que utilizan, dice concretamente cómo nos ven a los trabajadores y trabajadoras, y cómo nos trataban, pero ya no solamente el exministro de trabajo Villegas, sino que esto estaba conducido políticamente por el ex presidente Mauricio Macri, y la que en aquel entonces era bonaerense, la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Es de gravedad, teniendo en cuenta que además se espiaban entre ellos mismos, que fue un modus operandi de cómo todo el gobierno de Vidal trabajó en esa época. Recordaran lo salvajes que fueron los ataques a nuestro secretario general Roberto Baradel, el ataque a todos los sindicatos, por ejemplo cuando convocaban a los docentes a desafiliarse de las organizaciones sindicales.

Lo que más nerviosos los puso es que no pudieron encontrar nada y no pudieron quebrar la unidad del frente, romper las organizaciones sindicales, porque venían para eso exactamente, y no actuaba solo el presidente, ni la ex gobernadora y este personaje Villegas, tenían la complicidad de algunos medios hegemónicos de comunicación, y obviamente una parte de la Justicia.

Así que cuando veíamos y escuchábamos, en realidad ratificábamos aquello que denunciábamos sistemáticamente y no nos callábamos la boca, como no nos vamos a seguir callando la boca. Hoy queda blanco sobre negro de que decíamos la verdad y no hay que olvidar porque no nos puede volver a pasar.

Si tuviera que definir en pocas palabras la situación de los gremios docentes durante el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y de María Eugenia Vidal a nivel provincial, ¿cuáles serían?

Destrato, maltrato y persecución. Lo que excedía ya a los dirigentes sindicales y las organizaciones, lo sintetizó en una palabra el expresidente cuando habló de los que “caen” en la escuela pública, algo que da cuenta de cómo veían la educación en su conjunto.

En la provincia de Buenos Aires, quiero recordar una escena de Villegas como ministro de Trabajo, cuando explotó la Escuela 49 y se llevó la vida de Sandra y de Rubén, por el de financiamiento orquestado y dirigido por la ex gobernadora Vidal.

Nosotros volvíamos de la muerte de Sandra y de Rubén a una paritaria, acostumbrados aparte a situaciones de mucho maltrato, y con Villegas, si éramos mujeres, doblemente.

Recuerdo que llegamos con nuestro guardapolvo blanco todos los delegados paritarios, las pancartas de Sandra y de Rubén pidiendo justicia, y nos pusimos de pie. Del otro lado de la mesa que estaba justo enfrente el ministro de Trabajo Villegas, no solamente él sino ninguno, incluido el director general de Cultura y Educación en este momento, (Gabriel) Sánchez Zinny, se puso de pie, ni nos miraban a los ojos ni a la cara.

Esa es la mejor fotografía de la conducción de Vidal y de Macri en términos de cómo nos trataban a los trabajadores y las trabajadoras, a nuestras organizaciones sindicales y a la educación pública en su conjunto.

¿A qué se refiere con que el destrato del ministro de Trabajo era mayor hacia las docentes mujeres?

Porque a veces en el solo hecho de hablar, poniéndole obviamente los puntos como corresponde, ya había una cuestión de levantada de voz, de maltrato. Esto lo hemos denunciado varias veces, cuando salíamos de esas paritarias dónde nos entregaban un papel, no había diálogo, no había escucha.

Yo creo que la mejor palabra para describir era un maltrato muy grande hacia las organizaciones sindicales, hacia los dirigentes. Y no pudieron romper la unidad del frente, separar a los dirigentes y dirigentes sindicales de la base docente, porque aparte lo que no se dieron cuenta y no entendieron nunca, es que nosotros somos docentes de la provincia de Buenos Aires elegidos por nuestros propios compañeros y compañeras, y lo que tampoco pudieron hacer fue separar a la comunidad educativa de la docencia bonaerense