Carlos Ferraris, intendente de Alem

-¿Cómo está conformada la lista del Frente de Todos en el distrito y que expectativas tienen de cara a las PASO?

La verdad que la expectativa la mejor, con todo el laburo que venimos realizando tanto el gobierno nacional, provincial y en el distrito de Leandro N. Alem desde el Frente de Todos, la expectativa es la mejor. Nuestra lista está conformada con el primer candidato a concejal, Ricardo Luis, que es un kinesiólogo de aquí de la localidad de Vedia, trabajador de la salud en el hospital municipal, una persona con sensibilidad, con muchísimo laburo y en plena militancia, así que un placer que encabece esta lista de concejales. En segundo lugar está Selva Ibáñez que es una psicóloga, directora de escuela de la localidad de Alem, también un orgullo enorme que nos acompañe Selva.

En tercer lugar, a candidato por la localidad de Alberdi, en este caso Miguel Olguín, otro referente social con muchísimo trabajo y experiencia en la política local. En cuarto lugar, la doctora Carina Calvi, trabajadora de la salud que ha estado al frente de batalla en la pandemia en el hospital municipal, en el asilo municipal en Vedia, en la localidad de Fortín Acha.

En el quinto lugar, Julio de Vivo, que es un trabajador de la energía y con muchísimo para aportar y conociendo absolutamente cada uno de los vecinos de la ciudad de Vedia.

En sexto lugar, Cristina Tamburelli, una emprendedora con una PyMe golpeada en la pandemia, que es una organización de eventos, y con muchísimas ganas de aportar para la causa de la localidad de Alem. En séptimo lugar, Gonzalo Gatti, un joven bombero que representa la localidad de El Dorado, primera participación en la política, así que empieza también el lugar a la juventud y las caras nuevas. En octavo lugar está Laura Sosa, que también es su primera participación, otra joven, ama de casa, emprendedora,

de la localidad de Alberdi. En noveno lugar está Gabriel García, primera participación también, que es el presidente de un club de la localidad de Colonia, comerciante. Y en décimo lugar está Yanina Miranda, que es la más joven de la lista con veintiséis años, primera participación, emprendedora, ama de casa.

No solamente la cabecera que es Vedia sino todos los pueblos que componen el distrito tienen sus referentes, sus representantes. Y hay un equilibrio entre los que participan por primera vez, los jóvenes que empiezan a tener su participación en su lugar, pero también la gente de recorrido y de experiencia. Así que estamos muy pero muy conformes con el armado de la lista.

-¿Qué pueden aportar estos candidatos al distrito?

La verdad que tienen muchísimo para aportar porque está representada la salud pública del distrito, está representada la educación pública del distrito, están representados los comerciantes, están representadas las amas de casa, están representados los emprendedores, absolutamente todos los rubros que componen las sociedades del distrito de Leandro N. Alem, en cada uno de estos candidatos están representados y los jóvenes que participan por primera vez, demostrando que en la política hay que creer, que la juventud tiene que estar y que también se le da lugar para que eso suceda y también los de mayor recorrido y experiencia haciendo este equilibrio y esta combinación que a nosotros nos parece que es realmente representativa. Por eso creo que tiene muchísimo para aportar y además en cada uno de sus rubros son gente, son precandidatos que además siempre trabajan para la gente, porque en cada rubro, digamos, cuando hablamos de un kinesiólogo que trabaja en el hospital trabaja para la gente y cuando hablamos de una doctora que trabaja en el hospital, trabaja para la gente. O sea, cada uno en su rol diariamente trabaja para la gente, por eso me parece que es el condimento fundamental para llegar a la política para poder trabajar para la gente.

-¿Cómo evalúa al Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires de cara a las PASO?

Con un trabajo tremendo que se ha hecho porque la realidad es que el ciudadano y ciudadana debe entender que a dos meses y medio, tres meses, de haber asumido un gobierno nacional y provincial que estaba destrozado nos tocó hacernos cargo de una pandemia. Entonces ese trabajo que se ha hecho ha sido extraordinario en entrega porque si bien tuvo distintas etapas y distintas partes lo que sí me parece que el argentino debe tener en claro es que estamos con un gobierno que es un gobierno del Frente de Todos pero que además se ha hecho cargo como un Estado presente absolutamente de la situación, tomando medidas de las más difíciles que debe haber.

Porque las medidas que hubo que tomar al inicio de la pandemia fueron realmente muy duras pero también la decisión de acompañar absolutamente a todos los sectores y sin olvidarnos de la decisión política, de las gestiones correspondientes para conseguir las vacunas y llegar a los acuerdos necesarios con distintos laboratorios del mundo y para que la Argentina pueda tener la vacuna y poner en marcha la implementación del plan de vacunación más grande de la historia, que realmente es un laburo impresionante que nos está permitiendo salir y dejar atrás esta pandemia, como lo estamos viviendo en este momento. Pero que además no se ha dejado de avanzar y de crecer, por ejemplo en la obra pública, por ejemplo en las decisiones correspondientes para empezar a ver una reactivación económica como la que ya se empieza a ver.

Entonces, claramente me parece que el trabajo que se ha hecho ha sido realmente tremendo y con una oposición que no ha colaborado y no ha trabajado en nada de todo lo que te estoy describiendo, porque tenemos que tener en claro que desde el inicio de la pandemia, mientras el gobierno, los que somos oficialistas, nacional, provincial y en este caso en el distrito de Leandro N. Alem, tomábamos decisiones para cuidar a la gente, veíamos una oposición que decía que la pandemia era un invento nuestro, veíamos una oposición que decía “que muera el que tenga que morir”, que la economía no se tenía que tocar. Y cuando empiezan las gestiones para conseguir las vacunas veíamos a una oposición que decía que íbamos a envenenar a la sociedad y que todo era un entramado con Rusia, con el comunismo, que qué era lo que iba a haber dentro de la vacuna, que no íbamos a controlar la vida de la gente. Y sin embargo, la demostración de ese gran esfuerzo, de esa toma de decisiones que han hecho en su momento el presidente, el gobernador y en este caso el intendente, claramente está dando su resultado y por eso estamos dejando atrás esta pandemia y poniendo a la Argentina en la reactivación que todos queremos y el país que estaba pensado allá cuando se asumió el 10 de diciembre de 2019 pero que claramente no lo permitió la situación.

-¿Cómo avanza la campaña de vacunación en el distrito?

Excelente, la verdad que estamos superando el 70 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas con segunda dosis, es un nivel y un porcentaje altísimo. La verdad que se trabaja muy bien, tenemos tres postas de vacunación implementadas en tres localidades diferentes, lo cual permite que la gente no tenga que subir a la ruta, que no tenga que trasladarse y se pueda vacunar aún en sus localidades. Estamos vacunando a los menores de 17 años, que también eso es fundamental. La inscripción ha sido muy buena, muy trabajada también porque hemos ido puerta por puerta para inscribir a la gente, estamos todo el tiempo poniendo a disposición la posta de vacunación, las turneras, los llamados correspondientes para que cada uno de los vecinos del distrito de Leandro N. Alem pueda recibir su dosis. Y vuelvo a repetir, más del 70 por ciento con la segunda dosis en un distrito que tiene 20 mil habitantes. Entonces claramente me parece que eso permite, y ya tenemos varios días consecutivos, sin casos activos y que los casos han bajado rotundamente y nos da la posibilidad de volver a la vida que todos queremos