Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Hugo Russo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hugo Russo

¿Cuáles son los principales ejes de trabajo en la agenda de este año?

Nosotros nos hemos trazado durante la campaña, como se llama nuestra agrupación, Unidad Judicial, que el sindicato esté abierto para todas y todos los trabajadores, y esto de la unidad tiene que ver con que no terminó la unidad en un conjunto de agrupaciones, sino que seguimos bregando por la unidad de todos aquellos que no han entendido el mensaje o todavía tienen que madurar la propuesta que hemos iniciado.

MIRÁ TAMBIÉN Entrevista GLP: Solo 4 de cada 10 argentinos saben que la deuda con el FMI la contrajo el Gobierno de Mauricio Macri

El trabajo desde ya es la representación de las y los trabajadores en un eje fundamental que es el compromiso inclaudicable que tenemos con el trabajador judicial y su familia.

Click to enlarge A fallback.

En ese sentido va lo salarial, lo laboral, la salud y obviamente lo recreativo, pero también somos un sindicato que formamos parte de una sociedad, que estamos inmersos en una provincia y en un país, en donde todas las problemáticas que aquejan a los trabajadores nos son propias.

MIRÁ TAMBIÉN Cumbre en el Kremlin Fernández-Putin: compromiso de inversiones y agradecimiento por las vacunas

Esto de la unidad no es solo para judiciales, sino que creemos que para afrontar todas las vicisitudes que se nos están dando a diario, y como clase, necesitamos crear la mayor unidad posible, con la CTA, la CGT y los demás sindicatos y también con todos los actores sociales de nuestro pueblo.

Porque no somos una isla y no podemos solamente ir a reclamar un salario en un Poder Judicial, donde los salarios no son los mejores, pero comparados con la situación de nuestro pueblo, están muy por encima de esa realidad y tenemos que ser actores de una mejor distribución de la riqueza, una puja distributiva que nos contemple a todos.

Así que para nosotros es importante la representación de los trabajadores desde ya, porque ese es el mandato y para eso están los sindicatos, pero a la vez vamos a ser protagonistas en todas las discusiones que hagan a la democracia y a las instituciones en nuestro país.

Y en este contexto de llamado a paritarias, ¿cómo espera que sea la relación con el gobierno bonaerense durante su gestión?

Para nosotros es súper positivo, hemos agradecido la invitación, apenas asumimos en el día de ayer nos cursaron la invitación, esperemos que sea una mesa de diálogo permanente.

Lo que nosotros necesitamos es que más allá de la coyuntura de la paritaria que se va a resolver en cuanto a la inflación, si va a ser bimestral o trimestral lo iremos decidiendo los trabajadores, pero necesitamos una mesa de diálogo permanente porque son muchísimos los temas que tenemos para tratar, como el presupuesto, el ingreso, la infraestructura en el Poder Judicial, el hecho de que somos el único sindicato en la provincia que no tiene ley marco de paritarias, con lo cual se nos dificulta muchísimo charlar, discutir y debatir con la Suprema Corte y con la Procuración.

Somos un sindicato que tenemos dos cabezas, como patronal uno es el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que resuelve todas estas cuestiones, pero además, está el día a día, la relación laboral, los ascensos, traslados, temas de salud, infinidad de cosas que pasan todo el día en el trabajo, y eso hay que resolverlo con la Corte y la Procuración, de acuerdo si el trabajador está en Fiscalía, en Defensoría, en cualquier juzgado u oficina de Corte.

Desde la reforma de la Constitución desde 1994 está establecido que tenemos que tener ley marco de paritarias y nos ha costado muchísimo instalar siquiera el tema, no tenemos el tratamiento ni la sanción, eso lo tenemos que hablar también con la provincia de Buenos Aires.

¿Qué consideración le merece la marcha que hubo el martes contra la Corte Suprema de Justicia? ¿Y cómo evalúa el funcionamiento de la Corte?

Nosotros somos muy críticos, estamos adentro del Poder Judicial y vemos a diario qué es lo que pasa, para nosotros todo lo que sea que esté en el candelero y se pueda debatir, es ganancia, si la sociedad ha tomado conciencia que tenemos que discutir el funcionamiento del Poder Judicial de la Corte Suprema, bienvenido sea porque es un poder público.

Cualquiera puede opinar sobre el Estado, el Ejecutivo, podemos decir quién va ser el presidente, el gobernador y el intendente, así también en lo legislativo, quiénes son nuestros concejales, nuestros diputados y senadores, pero de la Justicia no se habla, del Poder Judicial no se habla y es un caballito de batalla de cualquier candidato político donde se busque, que habla de Salud, de Educación y Justicia, pero después el pueblo no tiene acceso a esas decisiones.

Hoy los jueces eligen un Consejo de la Magistratura dónde están los mismos jueces, los diputados y senadores, que para estar en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires además tienen que ser abogados, y después está el Colegio de Abogados, un externo, un particular, un tercero, para decidir y elegir a alguien que es representante de un poder del Estado.

Necesitamos una democratización de la Justicia, debatir estas cuestiones no solo nosotros, porque somos trabajadores, sino el conjunto de la sociedad, porque esto hace a la vida diaria de cualquier justiciable que va a reclamar en un daño y perjuicio, en un juicio laboral, o en un tema de familia.

Entonces es importante que estemos nosotros para dar nuestra visión de lo que pasa, de cómo son las cosas desde adentro, pero también que esté involucrada la sociedad, académicos, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, trabajadores de todo el espectro, para nosotros es muy positivo.

Después las consignas, y si se politiza o no, eso ya va por otro lado, pero el debate en sí para mí es súper positivo y tenemos que seguir haciéndolo, porque va a venir con la salud de las instituciones y de la democracia