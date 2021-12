Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Soledad Martínez.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Soledad Martínez

¿Qué expectativas tienen desde la Provincia por esta temporada de verano que ya comenzó muy bien en muchos municipios?

La verdad es que estamos con expectativas muy altas, ya habrán escuchado el gobernador decir que se viene una temporada “despampanante”, así que así entendemos que va hacer.

MIRÁ TAMBIÉN Legisladores porteños del FdT piden destituir a De Stéfano del directorio de Sbase

La tendencia de los últimos fines de semana largos, incluso el fin de semana de Navidad, es que seguimos siendo el primer destino dentro del país. Así que consolidado eso, incluso con el programa nacional Previaje tenemos todas las expectativas de que vamos a romper récords, no solo del año pasado sino más lejos en el tiempo, de hecho esperamos que sea una temporada mejor que en los últimos 10 años.

Click to enlarge A fallback.

¿Cuáles son los destinos más elegidos por los veraneantes?

MIRÁ TAMBIÉN La Fundación que preside la Primera Dama donó 60 sillas de ruedas a personas con discapacidad

Los municipios que tienen playa son los primeros, Mar del Plata, Villa Gesell, el partido de La Costa, San Bernardo y Santa Teresita, también en el último tiempo y a partir de la pandemia con el cambio de los consumos de turismo, se consolidaron destinos como San Pedro, Chascomús, Tandil, Sierra de la Ventana, que son destinos de turismo naturaleza.

¿De qué manera impactan las aplicaciones como Recreo, que visibilizan de una manera muy amplia el patrimonio turístico de la provincia?

Es la primera vez que la provincia tiene una experiencia de este tipo, históricamente la gestión era tercerizada en la promoción de los destinos bonaerenses, y nosotros empezamos a trabajar ya en la marca Recreo apenas asumimos en 2019, en el primer verano, que ni pensábamos que iba a venir la pandemia.

Después eso se reconvirtió en un laboratorio de gestión, para gestores municipales, para explorar y explotar a fondo el potencial turístico de cada uno de los municipios, y se hizo un trabajo colaborativo, porque eso depende muchísimo del acompañamiento que tenemos de los municipios, ya que son ellos quienes nos brindan los contenidos.

Y ahora finalmente se termina de consolidar a partir de esta aplicación que se llama Recreo en la Provincia, que también tiene una plataforma web, cuyo objetivo principal es posicionar y promocionar la oferta cultural y turística de toda la provincia de Buenos Aires.

En la aplicación, que se puede bajar en las tiendas digitales, se encuentra todo lo que hay en cada uno de los municipios, desde dónde comer, hasta qué show o espectáculo o qué museo visitar, cuáles son aquellos atractivos naturales que uno tiene que visitar sí o sí en cada destino, así que esperamos que se consolide, que se la bajen, porque no solamente para bonaerense sino para todo aquel que desee visitar la provincia.

Otro de los puntos en los que se ha estado trabajando son los créditos Provincia Turismo, ¿cómo avanzan teniendo en cuenta que son centrales para el financiamiento de las pymes del sector?

Sabemos que tuvieron un tiempo muy duro a partir de la pandemia por las restricciones de circulación que el virus nos imponía, así que no solamente estuvimos durante todo el tiempo de la pandemia acompañando a los sectores para que estos no cierren, no decaigan, sino que puedan sobrevivir a ese momento tan duro que les tocó, sino que además también aportamos al crecimiento de las pymes.

Así que el Banco Provincia junto con el ministerio Desarrollo Productivo de Nación y el ministerio de Producción nuestro, sacamos esa línea turismo de financiamiento destinada a las pymes de transporte, alojamiento, entretenimiento, un crédito a dos años, durante el primer año está bonificado, y lo pagan al año siguiente con una taza bonificada a través de esos organismos.

Queremos que puedan invertir y sostener las fuentes de empleo ya que el turismo genera muchísimos puestos de trabajo.

¿Qué balance pudieron hacer de los viajes de egresados dentro de la provincia, que también sirven como nuevos destinos para el turismo joven?

Sí, tiene un poco esa idea de instalar nuevos productos turísticos, desestacionalizar la oferta, contribuir al fortalecimiento de otro sector golpeado como el de los contingentes de egresados, que estuvieron prohibidos hasta octubre de este año, así como los chicos que no tenían la posibilidad de viajar.

Así que fue una política súper amplia y muy integradora. En una primera proyección tuvimos 55.000 inscriptos bonaerenses que van a visitar otros destinos dentro de la provincia entre marzo y mayo, lo que prolongaría la temporada.

Estamos muy expectantes con eso, viendo cuáles son los destinos finales que van a quedar, los que las agencias de turismo estudiantil nos tienen que ofrecer, calculamos que más cerca de febrero vamos a tener definiciones sobre cuando sale el primer contingente y demás.

¿Le preocupa a la secretaría de Turismo al aumento de casos de coronavirus? ¿Podría impactar en forma negativa esta temporada?

Entiendo que en el turismo no, porque gracias a la campaña de vacunación que tenemos, sabemos que está cepa que está circulando no reviste mayor gravedad que una gripe de las que ya estamos acostumbrados año tras año, pero sí es algo que afecta en cuanto las fuentes de trabajo, porque la gente se tiene que aislar, entonces eso impacta en el sector ya que le altera el normal funcionamiento a cualquier emprendimiento o empresa.

Por eso estamos trabajando muchísimo en concientizar para que la gente complete su esquema de vacunación, hoy el ministerio de Salud provincial anunció la tercera dosis libre para mayores de 60 años, para completar y reforzar, porque esta es una responsabilidad individual que afecta a lo colectivo, y es fundamental que la gente se termine de vacunar