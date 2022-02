Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Silvia Vázquez.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Silvia Vázquez

Si bien el fin de semana llovió, en Corrientes los focos de incendios siguen activos, ¿qué evaluación hace el Partido Verde sobre esta nueva tragedia ambiental?

Son tragedias anunciadas, el Partido Verde se reunió el 27 de septiembre con el presidente Alberto Fernández, en ese momento candidato, y en mi carácter de presidenta, con más de 30 personas como testigos y además están en todas las redes sociales las notas que dimos.

MIRÁ TAMBIÉN Taiana inauguró un nuevo Instituto de Ciberdefensa y afirmó que está a la vanguardia de la región

En ese momento avisamos al presidente que como producto de las condiciones climáticas extremas a las que nos está llevando justamente el cambio climático, más la consecuencia indirecta de los incendios que se habían provocando ya en la Amazonía, ese año había estado protagonizado justamente por las consecuencias de un incendio que arrasó buena parte del sur de Brasil, que todas esas condiciones eran un combo muy explosivo para la Argentina.

Click to enlarge A fallback.

Nosotros entendíamos que estuvieran preocupados por el precio del dólar, pero la falta de una política climática y sobre todo de prevención en el manejo del fuego, además de que en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri se había desmantelado prácticamente el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, nos ponía ante una situación de una crisis que iba a ser mucho peor que la del dólar.

MIRÁ TAMBIÉN Abuelas de Plaza de Mayo pidió investigar dato sobre posible nieto nacido en cautiverio

No fuimos escuchados, por lo tanto cada tragedia que ocurre es una que se podría haber evitado. El plan nacional de manejo del fuego está completamente desfinanciado, la Ley de Bosques desde su sanción está completamente desfinanciada. Hoy está la noticia de Santi Maratea que juntó 10 millones de pesos frente a 1200 millones de pesos qué tiene el presupuesto nacional para la protección de los bosques nativos de todo el país.

Pensemos la dimensión del disparate, ese desfinanciamiento que tiene la política ambiental en la Argentina es la causa principal de lo que nos pasa y a su vez se calcula una pérdida de 40 mil millones de pesos por los incendios y el financiamiento de la Ley de Humedales, si se hubiera sancionado a fines del año pasado, hubiera costado 17.400 millones de pesos para todo el año.

Pero también está lo que hizo el Senado de Corrientes y los diputados correntinos. El Senado se expresó en contra de la sanción de la Ley de Humedales y los diputados nacionales de Corrientes y votaron en contra de la protección de los humedales porque es una provincia que se ha quedado en el tiempo, con gobiernos feudales, no me importa si es (Gustavo) Valdés, si es (Arturo) Colombi, ha sido tremendo, son arroceros, plantaciones con las que se licua, se desmantela el bosque nativo y la forestación nativa que tiene la provincia.

Para los arrozales, para el bosque implantado eso produce una mayor crisis hídrica en la provincia y eso sumado a los efectos del cambio climático, estamos haciendo todo al revés de lo que debiéramos hacer.

¿Por qué motivo los gobiernos no invierten en políticas ambientales relacionadas al cambio climático?

Hay mucha ignorancia en nuestros dirigentes políticos, hay una subestimación, lo vivo yo que llevo haciendo muchos años política y que he sido legisladora nacional, hay mucha ignorancia y subestimación acerca de las políticas ambientales, y sobre todo la política climática. Creen que es un versito.

Por ejemplo Alberto Fernández nombró a (Juan) Cabandié que no sabe nada, que no tiene ninguna trayectoria, que lo único que tenía en su haber es una huerta en la azotea, y creen que eso es conciencia o que es conocimiento.

Una de las cosas que caracteriza el afrontar la crisis que atraviesa la humanidad y el planeta, es que no podemos escindir la política de la ciencia, al revés, nos tenemos que apoyar en el conocimiento científico permanentemente, porque para afrontar el desastre en el que estamos inmersos a nivel global necesitamos de la ciencia, necesitamos apoyarnos en la tecnología.

No hay nada que inventar, acá hay experiencias importantísimas de otros países como los fuegos de Australia, que la gente lloraba por los koalas. Si acá las cámaras estuvieran filmando cómo tratan de correr de las llamas los yaguaretés, o como provoca un estrés sobre todos los animales que viven en estos ecosistemas, que están siendo seriamente dañados, son perdidas económicas.

Después hay una linealidad en el pensamiento que es agotadora, que también se ve en los medios de comunicación, que de repente, cuando hay una tragedia van y le dan pelota.

Pero cuando estábamos en el medio de la campaña el año pasado también pasaba, que nos invisibilizaban a los que llevábamos la agenda ambiental a la elección, y le daban protagonismo a los que dicen que el cambio climático no existe, entonces hay una corresponsabilidad.

Son muchas las causas, es un modelo productivo que tiene que ser cuestionado, no podemos seguir adelante pensando que la Argentina es solamente un país proveedor de materias primas y que tenemos que tener un modelo extractivista, porque la única conclusión que se puede sacar es que, si vamos a mandar cada vez más materias primas para poder traer dólares a la Argentina, no van a tener país, va a ser un país devastado. Creo que hay que tomar esto en serio, como una política de Estado que atraviesa todos los gobiernos.

En la última entrevista usted fue muy crítica con la gestión de Juan Cabandié, ¿esperaba que con el paso de los meses pudiera afianzar su gestión y reaccionara de otra manera ante esta tragedia en Corrientes?

La verdad es que no, no tengo ninguna expectativa al respecto porque un ignorante qué acepta un cargo sin saber de qué se trata, primero subestima el tema, y segundo, lo único que tiene es narcisismo. Yo en esa gente no puedo confiar, basta de narcisistas puestos en todas partes, la gente cree que puede ser ministro de cualquier cosa.

Yo tengo conocimiento de economía, pero me llamás para ser ministra de Economía mañana y te digo que no. Te puedo aportar en una cuestión concreta como la discusión sobre la deuda externa argentina y lo que creo que es una oportunidad que se abre en todo el planeta, que es debatir la reconversión de las deudas externas para lograr inversión en la lucha contra el cambio climático. Pero no voy a agarrar cualquier cosa.

La gente tiene que tomar más protagonismo en las decisiones, fíjate que los europeos usaron todo el año 2020 que no había reuniones para debatir el pacto verde europeo, que además incorporó la tecnología de la comunicación y de las redes para que la gente participe y vote. Hay que romper el círculo vicioso de mentiras que se retroalimentan permanentemente