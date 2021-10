Mirá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Bianco.

-Con respecto a las medidas que se tomaron después de las elecciones, ¿qué opina del control de precios dispuesto por el Gobierno nacional al que se han sumado intendentes del Conurbano?

Es una medida extraordinaria, transitoria, temporal, pero absolutamente necesaria. Hubo una crisis de oferta y tuvimos que limitar muchas actividades; como consecuencia de la caída de los ingresos que venían desde el macrismo pero también por medidas que se tomaron durante la pandemia, tuvimos una crisis de demanda.

Algunas empresas trasladaron a precios todo el shock de consumo y de demanda que se está generando a partir del control relativo de la pandemia, cuando lo que necesitamos es que aumente la oferta de productos. Necesitamos que las empresas produzcan más, no que suban los precios de los alimentos.

Lamentablemente la oposición, a pesar de haber sido convocada a varias reuniones, no apareció por acá. Pero hace un par de días el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió a decir que la inflación es un problema de emisión.

Tienen un mantra, siempre dicen lo mismo. La realidad demuestra lo contrario: no hay un empapelamiento de la economía nacional. Se ve que le llegaron los focus group con la valoración positiva del congelamiento de precios y salió a decir que hay que controlar a los monopolios. No se puede gobernar así. Nosotros somos más consistentes.

-¿Qué opinión le merece la marcha al juzgado federal de Dolores de algunos dirigentes y militantes de Juntos por el Cambio en apoyo a Mauricio Macri, quien fue llamado a indagatoria por el presunto espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan?

Lamento que le ex Presidente no se haya presentado en tiempo y forma cuando fue convocado por la justicia en dos oportunidades. Esta tercera vez montó un show político, intentando demostrar que había una persecución hacia su persona.

Los argumentos por los que se lo indaga son absolutamente válidos, hay una evidencia firme de que efectivamente se ha estado espiando a personas que estaban viviendo una tragedia. Me parece directamente perverso lo que se ha hecho con esas familias. Se intentó establecer que Macri no lo sabía, bueno, no importa, era su responsabilidad, la AFI dependía de él, quienes estaban en el cargo eran personas de su extrema confianza. Lo tiene que explicar en la justicia.

También echaron a correr la versión de que iba a haber una movilización masiva a Dolores y, la verdad, fue un puñado de militantes y empleados directos de Macri. No vi que el pueblo se movilice en defensa de la supuesta persecución.

Ante procesos de lawfarevisibles que han tenido dirigentes de nuestro frente político, como Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof por la causa Dólar Futuro, se presentaron a declarar en tiempo y forma y esas causas se fueron cayendo como castillos de naipes porque eran falsas. Hay muchas diferencias entre un proceso y el otro, pero Macri tiene que declarar por qué mandó a espiar a familiares del ARA San Juan o, eventualmente si pasó sin que él se enterara, cosa que también es extremadamente grave.

-Por último, ¿qué mensaje le quiere dejar a los bonaerenses de cara a las elecciones del 14 de noviembre?

Como el primer día de nuestra gestión estamos trabajando de modo militante, honesto y transparente para transformar estructuralmente los problemas de la provincia, que se profundizaron durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Por ahora no pudimos darles solución a otros problemas estructurales porque apareció la pandemia y nos tuvimos que dedicar a cuidar a la gente, pero ahora estamos trabajando en soluciones para la salud, la educación, la seguridad y la obra pública. Pronto se verán los resultados.