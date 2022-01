Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Rodolfo Aguiar.

Rodolfo Aguiar

Ante el aumento de casos, usted llamó a no acercarse a los no vacunados, ¿cómo surgió está declaración? ¿Y cómo fue recibida?

Es un posicionamiento que despertó cierta polémica, incomprensible desde nuestro lugar, porque no es más que sostener una postura que se asienta en datos objetivos, que surgen de la realidad. Estamos teniendo más de 110.000 contagios diarios en el país, el 70% de los pacientes que ocupa una cama en las unidades de terapia intensiva son personas no vacunadas.

Para nosotros no existen dudas de que está tercera ola de la pandemia se debe a la exclusiva responsabilidad de los no vacunados. Por su irresponsabilidad y egoísmo, no puede ponerse en riesgo la salud de toda la población, por eso hemos demandado que la vacunación contra el covid tiene que ser obligatoria, y desde que nos pronunciamos la había declarado obligatoria Ecuador, pero ahora se ha sumado Italia declarando su obligatoriedad para mayores de 50 años, es decir que no solo países de Latinoamérica sino ya europeos, comienzan a pensar y a tomar decisiones en este sentido.

Nosotros tenemos la sensación de que, frente a este crecimiento exponencial de los contagios en el país, se tienen que tomar algunas medidas antipáticas que, quienes nos gobiernan, presidentes, gobernadores e intendentes es un paso que no están decididos a dar, como por ejemplo, implementar un pase sanitario de verdad, no el que hay hasta ahora que no ha sido más que una expresión de deseo, que un titular en los medios de comunicación, y que responde más a la necesidad política de tener alguna expresión en este sentido, pero que está muy lejos de ser una herramienta eficaz que contribuya a bajar este alto nivel de contagios.

La vacuna obligatoria salta la grieta, a favor de la vacuna están tanto aquellos que defienden un Estado que intervenga, un Estado presente como nosotros, pero también la defienden aquellos que pugnan por el libre mercado porque no quieren que se corte la cadena de producción, desde ahí es que hemos llamado a sostener la necesidad de identificar bien a aquellos que no se quieren vacunar por voluntad propia, y esto no tiene que generar ninguna polémica.

Los que se oponen a la vacunación obligatoria son los mismos que cuando tienen que hacer un tour de caza al África no tienen ningún problema en hacer largas colas para colocarse la vacuna contra la fiebre amarilla, son ellos, quienes viajan al exterior, los únicos que se están oponiendo a la vacunación, y observo que no hay argumentos en aquellos que defienden esta supuesta libertad individual.

A nosotros, desde que nos pronunciamos hace 48 horas en este sentido, nos han tildado de fachos, de nazis, y la verdad es que son trolls que hasta copian lo que de alguna usina de memes les mandan, ¡que tengan un poco de dignidad!

¿Considera que aquellas personas no vacunadas que tengan covid y estén internadas, deberían pagar sus propios gastos hospitalarios?

Totalmente, sí estamos diciendo que entre el 65 y el 75% de las camas de terapia intensiva en este momento las ocupan los no vacunados, evidentemente hay detrás no solo el recurso humano y el valor que eso tiene de profesionales, de administrativos, de mucamos, enfermeros, médicos, ambulancias, sino el valor que significan los recursos materiales y la medicación.

¿Porque tenemos que costear, toda la población, la irresponsabilidad y el egoísmo de unos pocos? De ninguna manera, nosotros no vamos a ver cómo están sufriendo y se están contagiando todos los días el personal de salud, para que estos irresponsables vengan a afectar la vida de millones de familias en la Argentina.

¿Qué opina del atentado sufrido por parte del director de la Región Sanitaria 1 en Bahía Blanca?

Absolutamente repudiable, se tiene que individualizar y juzgar rápidamente a los responsables, estamos en un estado de derecho en donde no existe lugar para la violencia de este tipo.

Si esto lo sumamos a la “Gestapo sindical”, como se denominó a los operativos que desde la AFI (Agenda Federal de Investigaciones) en connivencia con el poder político judicial, se llevaba adelante en la gestión anterior, no me cabe duda de que este tipo de atentados responde a esa misma política que, para cumplir su cometido, no encuentra lugar en la democracia y necesita más de regímenes autoritarios. Es la única manera de concebir un hecho de esta naturaleza como el que han reflejado los medios de comunicación