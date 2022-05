Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Raúl Aragón.

Raúl Aragón

Recientemente ha presentado las conclusiones de un nuevo trabajo realizado por la consultora de cara al armado de las alianzas para las elecciones presidenciales del 2023. ¿Cuáles son los ejes más importantes que ha encontrado en este trabajo?

Lo más interesante es el problema que genera Javier Milei al interior de la coalición de Juntos por el Cambio. Es casi gracioso.

Juntos por el Cambio no sabe cómo tratar con Milei, porque si lo dejan por afuera el problema que tienen es que Milei les saca muchos votos por derecha, pero si lo incluyen tendría potencial para ganar la interna de Juntos por el Cambio.

Los números son bastante críticos en ese sentido. Si usted hace un escenario de PASO, como hicimos nosotros, a la pregunta por quién seguramente votaría no hay nadie que resista 15,6. Larreta 18,4, Macri 14. Ahora, esos 15 puntos de Milei son incondicionales. Esos 15 puntos se sumarían en la interna de Juntos por el Cambio.

El problema es que cualquier alianza que haga con Macri o con Patricia Bullrich lo colocarían primero, a excepción que Rodríguez Larreta haga un acuerdo con Morales.

En cuanto al Frente de Todos, Usted ha señalado en su trabajo que para tener una posibilidad de llegada al balotaje necesita la unidad absoluta de todos los componentes que hoy integran ese espacio.

Necesitan sumar absolutamente todos para llegar a un balotaje. En un balotaje el escenario se vuelve muy complejo para el oficialismo porque deja afuera al voto libertario y si el balotaje es entre Rodríguez Larreta y, por decir algo, Alberto Fernández, el voto libertario jamás va a votar al kirchenrismo ni al peronismo, votaría a favor de Rodríguez Larreta,

Si el ballotage fuese entre Alberto Fernández y Milei, el voto del Pro tampoco acompañaría al oficialismo, votaría a Milei.

La única posibilidad que tiene el oficialismo es ganar en primera vuelta. En una segunda vuelta hoy no ganaría.

En este contexto de tantas discrepancias internas, ¿podría pensarse que la unidad hoy es imposible?

No, no es imposible. El peronismo no se va a romper. Llegarán con mucha tensión, peleados, renegando para armar las listas pero el peronismo ya sabe, porque ya lo aprendió con varias experiencias, que si se divide, pierde.

La única posibilidad que tienen de preservar el poder es unidos. Hay una alternativa a eso y es que Axel Kicillof decida desdoblar la elección presidencial. El problema ahí es para Cristina porque ella necesita fueros y su hijo Máximo también.

La idea mágica que dicen que tiene Cristina es renovar la banca como senadora, su hijo como diputado, ganar la Provincia y conservar el capital político, una cuota de poder importante, desde la Provincia.

Hay otra alternativa y es qué va a hacer Sergio Massa. Está construyendo lentamente una imagen de gran acordador. Ha buscado acuerdos y los ha conseguido. Está creciendo y podría ser el candidato de Cristina.

Sergio tiene mucho consenso al interior del grupo de gobernadores y los caciques del conurbano. No lo rechazarían. En cambio, la figura de Alberto Fernández, que si bien está mejorando porque la economía está mejorando aunque demora en llegar a la base social, electoralmente sería más conflictiva y no sé si Cristina le renovaría la bendición.

Le pregunto por la figura de Diego Santilli. A pesar de su escasa visibilidad mediática, aparece primero en la intención de voto para gobernador bonaerense.

Él está haciendo una campaña al estilo peronista, está caminando la Provincia, le está yendo bien y tiene muy poca visibilidad mediática. Tiene muy buena imagen pero ha generado pero ha generado desde el Ministerio de Seguridad de la ciudad una gestión con una visibilidad más o menos alta y casi siempre bien, nunca enredado en ninguna clase de conflicto extraño. Se lo vio gestionando más que peleando por el poder, eso al público le agrada.

Cuando uno mira el escenario electoral de la provincia de Buenos Aires, en la tercera gana Kicillof, en la primera hay un empate técnico, pero en el interior, la relación Santilli-Kicillof es 2 a 1. Lo dobla en intención de voto en el interior de la Provincia. Con eso empata y le suma uno o dos puntos de ventaja a la diferencia que hace Kicillof en la tercera, que es netamente peronista.

La gran definición en el resultado de la primera, un territorio que en la última elección Juntos por el Cambio ganó muy ajustado. Santilli, para asegurar su posición, debería desarrollar allí una campaña un poco más intensa que le permita salir del empate técnico y sumar tres o cuatro puntos más