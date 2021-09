Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Patricia Vásquez.

Me gustaría conocer su punto de vista sobre el nombramiento del juez Horacio Rosatti en la Corte Suprema.

A mí me importa mucho, sobre manera, no solamente la imagen que da la justicia en transparencia y obviamente alejada de la política, sino en la dinámica que debe tener.

Y en este caso en particular, el Superior Tribunal de Justicia, al cual creo que se debe el mayor de los respetos, consideraciones, independencia y transparencia, en lo personal no comparto la manera en que se auto designó el presidente Rosatti, y dejando de lado todo comentario que tenga que ver con sus orígenes históricos y políticos, no políticos, dejando absolutamente de lado ese tema.

Es un ministro de la Corte que de acuerdo a la costumbre de la Corte, siempre se han designado en un acuerdo privado entre ellos.

Ahora, siempre ha sido en un acuerdo extraordinario, avisado con tiempo, lo cual me indica que está mal, me parece que da una mala imagen a la sociedad que entre ellos sean cuestionados por el modo en que hicieron esta elección.

No estoy de acuerdo con el autovoto, que de hecho ya la propia Corte tiene decidido en un fallo muy puntual que esto no correspondía, que no debía ser.

Y la verdad que la propia Corte ejecute algo que sus propios fallos, antecedentes, haya dicho que no corresponde hacer me parece que es obvio, como imagen de democracia, como imagen de república, que amerita que los miembros de la Corte que son hoy cinco estuvieran presentes y pudieran votar para quedarnos todos los argentinos tranquilos en que el presidente electo lo haya sido como corresponde.

¿Considera que es necesario que aumenten los miembros de la Corte? ¿Podría llegar a tener más miembros este tribunal?

En principio no, yo nunca estuve de acuerdo que se excediera este número de miembros de la Corte. Yo creo que está bien, que es equilibrado y que en realidad apuntaría a algo más genérico.

Yo estoy a favor de disminuir el nivel de costo y de gasto público que tienen nuestros poderes en el Estado.

Entonces, en esa misma línea considero que es innecesario aumentar miembros de la Corte para en realidad darle un aval político a otras designaciones que hoy las veo innecesarias.

La llevo al plano de la inseguridad, y usted que estuvo trabajando codo a codo con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo analiza la asunción de Aníbal Fernández en esta cartera?

Para mi criterio lamentable, lamentable por dos motivos. Porque él ya fue Ministro de Seguridad y realmente no ha hecho nunca nada concreto contra el ataque del delito organizado y mucho menos del narcotráfico.

La relación de Aníbal Fernández con el triple crimen realmente fue muy evidente.

Pero además, su propia imagen y esto lo relaciono con lo que acabo de decir, la ciudadanía necesita tener cada vez más transparencia, buena imagen de sus gobernantes y de los poderes del Estado, y esto para mi es no solamente lamentable por su imagen que no fue construida casualmente sino por sus antecedentes en toda la gestión publica, su relación con el triple crimen realmente fue muy evidente, y por otra parte no tiene para nada la condición de la lucha contra lo que dice que es realmente su afán.

Entonces me parece nefasta la designación de un marco político viejo, viejo me refiero no por su edad sino por su historia, quien no ha tenido buenos antecedentes, que no es confiable, y además tiene más experiencia en hacer trampas y fraudes que en llevar adelante una política seria a largo plazo y profunda en derechos contra el narcotráfico.

¿Qué opinión le merece la llegada de fuerzas federales a la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe?

Absolutamente necesarias, siempre Patricia Bullrich lo ha hecho en su gestión, con un fuerte apoyo federal en la provincia de Santa Fe en general, por el avance del narcotráfico que lamentablemente esta gestión dejó directamente liberado y ahora con la situación que hay, que realmente es terriblemente preocupante en toda la provincia y en Rosario en particular.

Me parece que, como dijo Sabina Frederic, 180 efectivos sean suficientes es no tener absoluta idea de lo que está enfrentando.

Hoy tendría que haber más fuerzas generales, pero más allá de las fuerzas generales una real y profunda política de Estado de enfrentar las mafias del narcotráfico.