Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221215 Luis D’Elía

–Alberto Fernández celebró en la jornada de ayer los tres años de su gestión. ¿Cuáles han sido, a su entender, los logros más importantes de estos tres años de su gobierno?

Primero, hay que decir con toda la fuerza que le tocaron tres de los peores años de toda la historia argentina, con la pandemia financiera que nos dejó el macrismo, con un endeudamiento feroz que implicó el cierre masivo de empresas, el deterioro de la moneda, el deterioro de los salarios, una situación catastrófica; la pandemia sanitaria, y la guerra, con sus efectos globales sobre nuestra nación. A todo esto, el gobierno supo moverse con mucha eficacia: un plan ordenador de la deuda para la economía, la aplicación de 106 millones de vacunas, el pago de salarios durante más de un año y medio en todas las empresas privadas de la Argentina, un hecho inédito que no le tocó vivir a ningún presidente, y por otra parte, a pesar de todo, se hicieron 70.000 viviendas y hay 150.000 en ejecución. A pesar de esta tragedia, hoy tenemos 5300 obras públicas terminadas o terminándose. Hubo una recuperación del salario y un crecimiento consecutivo de tres años del PBI. Este año Argentina va a volver a crecer unos seis puntos del PBI. A pesar de tanta tragedia, el gobierno se ha mostrado muy eficaz. Y me encantó que Alberto Fernández formulara una propuesta de unidad de todo el Frente de Todos con un solo objetivo: que no vuelvan nunca más los neoliberales conservadores.

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández: La selección de fútbol nos está enseñando que se gana en conjunto

–Durante su discurso, Fernández les respondió a los que piensan que no ejerce el poder. ¿Lo ve fuerte en su liderazgo al Presidente?

Pero ¿qué es fuerte? ¿Fuerte es gritar, hacer gestos, matonear? ¿Qué es ser fuerte?

MIRÁ TAMBIÉN Una marcha a Plaza de Mayo contra la dictadura y un crimen que quedó impune

–Bueno, él dijo en el discurso, justamente, que no hace falta golpear la mesa para mostrar liderazgo.

Claro. Yo creo que él, cuando fue capaz de conseguir 106 millones de vacunas sin dejarse apretar por los laboratorios, por ejemplo, el tremendo lobby que le hizo Pfizer para que cerrara con ellos y no se dejó apretar, ahí mostró fortaleza. Cuando no dudó un minuto en pagar los salarios de todas las empresas privadas del país durante un año y medio, eso es fortaleza ideológica. Cuando ordenó las cuentas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores privados, eso también es fortaleza política. La fortaleza política no es gritar y hacer arengas, ¿no?, sino ser concreto en momentos puntuales.

–¿Lo ve con buenas perspectivas para competir por un segundo mandato?

Se lo merecería. Ahora necesitamos una gran unidad del Frente de Todos. Creo que Alberto Fernández y Sergio Massa acaban de lograr un acuerdo con Estados Unidos tendiente a ordenar el futuro. Si realmente van a tener los nombres de las cuentas de quienes tienen 400.000 millones de dólares en el exterior, yo creo que a partir de ahí hay un control del tipo de cambio y un control de la inflación. Si le sumamos a eso un régimen de paritarias que recupere los salarios, el camino no puede ser más optimista.

–En este sentido, ¿se arriesgaría usted por alguna fórmula presidencial?

No, me parece que es temprano. Hoy la apuesta es la unidad, la unidad de todos los sectores. La unidad de Cristina, Massa, Alberto, los sectores sindicales... Ayer fue muy importante que estuviera la cúpula de la CGT, fue muy importante que estuviera Hugo Moyano, fue muy importante que estuvieran más de diez intendentes. Había dos gobernadores, movimientos sociales como el Movimiento Evita o la FTV estábamos ayer acompañando. Es muy importante unirnos en esta etapa