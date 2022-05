Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Gastón Mora.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gastón Mora

Ayer dirigentes del sector panadero mantuvieron una reunión con la subsecretaria de Hidrocarburos de la Nación para avanzar en la posible reducción de tarifas de energía para la industria. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Pudieron retirarse con algún tipo de respuesta?

El encuentro en primera instancia fue muy positivo. Quedamos en crear una mesa con otros eslabones como las autoridades que representan al ENARGAS, autoridades que representen al sector energético.

Se entendió claramente la situación y lo que representa el pan en la mesa de los argentinos. Sabemos que los sectores más vulnerables no están como para soportar un nuevo golpe en el bolsillo, así que esto está orientado hacia panaderías que son de las más pequeñas, que tienen hasta siete empleados. La primera impresión es que la buena predisposición del gobierno está.

Esperamos ahora de una manera más firme y más concreta de llevarlo adelante. Lo que planteamos puntualmente fue tener el mismo beneficio del 50% que tienen los clubes de barrio, las cooperativas y las empresas recuperadas, a partir de una resolución salida de la Secretaría de Energía. Eso le pedimos para las panaderías de barrio. Si dios quiere vamos a poder acceder a este subsidio.

Presidente del Centro de Panderos de Avellaneda, Gastón Mora

La idea me imagino, en este contexto, es seguir manteniendo el kilo de pan entre los 220 y los 270 pesos.

Sí, esa fue nuestra preocupación. Sabemos que viene medio demorado el tema del fideicomiso. Buscamos otros eslabones que hacen al costo. Hoy la energía en una panadería representa bastante porque estamos pagando entre 120 y 150 mil pesos entre lo que es luz y gas, parece que no pero para un pequeño comerciante se hace muy difícil.

"En una panadería estamos pagando entre 120 y 150 mil pesos entre luz y gas. Para un pequeño comerciante se hace muy difícil"

Se habla de un aumento hasta de un 200%, que no creo que sea así en energía, pero ante esa situación salimos a prevenir para no tener que curar después.

Ante la demora de la implementación efectiva de este fideicomiso dispuesto por el gobierno, ¿esta situación se da por una medida cautelar que han impuesto los exportadores?

Exactamente. Hoy a la tarde tenemos una reunión en la Secretaría de Comercio. Vamos a ver cómo sigue todo este tema del fideicomiso, sabemos que las cuentas están abiertas y el fondo para destinar al pedido de los molineros. El tema es que un juez dio lugar a una cautelar que interpusieron los exportadores.

Hasta que no se resuelva esa situación no sabemos cómo va a terminar esto. Es bastante lamentable que la justicia termine interponiendo algo que va a ser de beneficio para la mesa de los argentinos.

¿Con qué expectativas llegan hoy a la reunión con los representantes de la Secretaría de Comercio?

Las expectativas son muy bajas porque primero quedamos que eran 10 días, después 15 días, ya corrió más de un mes y nosotros necesitamos darle respuestas no solamente al sector que representamos de panadería sino a la gente que día a día hace un esfuerzo por llevarse un kilo de pan y cada vez está más lejos de eso.

Esperemos llegar a buen puerto, pero no queremos palabras sino que queremos hechos concretos y soluciones que beneficien de una vez por todas a la mesa de los argentinos.

Es evidente que el gobierno está abierto al diálogo. Ustedes han mantenido reuniones con distintas autoridades del Ejecutivo, pero no hay respuestas concretas ante los reclamos.

El diálogo está, tenemos relación constante con autoridades del gobierno, en ese sentido no podemos quejarnos. Lo que necesitamos son hechos que beneficien a la gente de una manera concreta. Porque todo muy lindo pero a la hora de que el vecino sea beneficiado, no lo logramos. Si no logramos el objetivo de nada sirve que salgamos todos los días por televisión diciendo algo que no se concreta