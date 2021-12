Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Pablo Abramovich.

Pablo Abramovich

¿Qué balance hacen desde la AJB en cuanto a la actividad de este 2021?

En primer lugar, este también es un año atravesado por la dinámica propia de la pandemia, con lo cual todavía tiene cierta excepcionalidad.

Sin perjuicio de eso, muchas de las expectativas que muchas veces existen cuando hay un cambio de gobierno en cuando al mejoramiento no solo de las condiciones de trabajo, sino en cuanto al funcionamiento del Poder Judicial, lamentablemente no se vieron reflejadas en la realidad.

Venimos atravesando serios problemas en el funcionamiento del Poder Judicial, que repercuten de manera directa en las condiciones de trabajo de quienes trabajamos todos los días.

A pesar de los reclamos, los intentos de construir espacios de diálogo, de lo que supimos instalar en la agenda pública de la necesidad de implementar reformas en la justicia, no se ha avanzado prácticamente en nada.

Uno de los reclamos históricos de la AJB, es el tema de infraestructura...

Sí, nosotros caracterizamos en cuatro ejes centrales los problemas de la justicia, uno tiene que ver con el eje de democratización, es decir cómo se seleccionan los magistrados y cómo ingresa el personal.

El segundo eje, tiene que ver con la cuestión salarial, el tercero con una crisis de colapso que sufre el PJ en cuando a la falta de personal de la creación de dependencias.

Y el cuarto, tiene que ver con una sensación de una crisis estructural de la situación edilicia, en la que no hemos tenido avances este año, en el que se planteaba algún tipo de recuperación y normalización de partidas presupuestarias, de programas de trabajo.

Prácticamente no hubo cambios y hoy en 2021, seguimos teniendo una situación muy crítica del PJ fundamentalmente en el tipo de respuesta que recibe la ciudadanía cuando recurre a los tribunales a intentar dirimir un conflicto, a garantizar un derecho, y quienes por supuesto, quienes más dificultades tienen son los sectores de la población con menores recursos.

Recientemente reiteraron el pedido de reapertura de paritaria salarial a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, ¿cómo está el diálogo con el gobierno bonaerense?

El diálogo nunca se rompió, tenemos respuesta en general a los pedidos de diálogo, lo que tenemos son serias dificultades para poder avanzar en materia salarial. El 2020 fue un año de continuidad de la caída que habíamos tenido en 2018 y 2019.

En 2021 estamos peleando para que no sea otro año de caída y todavía no tenemos certezas, tampoco tuvimos respuestas en cuestiones que no tenían que ver con lo salarial o presupuestarias, como por ejemplo que se sancione una ley que reconozca la negociación colectiva como forma de determinar las condiciones de trabajo en el PJ, que es una de las formas de democratizar, trasparentar, de hacer más justo el PJ; pero no pudimos avanzar porque tampoco existe la decisión política de hacerlo.

El diálogo existe pero es un instrumento para algo, y cuando tenemos que analizar cuál fue el resultado de ese diálogo, no tenemos demasiadas cosas buenas para decir.

Ahora estamos en el contexto del último tramo de la paritaria, venimos desde noviembre reclamando que había que anticipar la negociación, y no tuvimos respuesta a eso.

Todavía sin una convocatoria formal para discutir salario antes de fin de año, estamos en proceso de asambleas definiendo inclusive medidas de fuerza para la semana que viene, en caso de que no fuéramos convocados para los próximos días