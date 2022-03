Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Omar Plaini.

Omar Plaini

Usted recientemente mantuvo una reunión de trabajo con la vicegobernadora Verónica Magario para seguir luchando por la recuperación de puestos laborales y también de los salarios. ¿Cómo se logra esto en un contexto inflacionario tan complicado en la Provincia y en el país?

Esa es una decisión que tiene fundamentalmente el Ejecutivo nacional. Hay que resolver el tema inflacionario porque licua el poder adquisitivo de los salarios de los que tienen trabajo registrado y mucho más de los que no lo tienen, el sector de lo que denominamos la economía popular.

Por lo tanto ahí hay un enorme desafío que tiene el Gobierno nacional de bajar la inflación. Evidentemente no logra hasta hoy controlar a los formadores de precios. Tenemos un mecanismo de oligopolios, sobre todo en la cadena alimentaria. En la Argentina se nos viene dificultando, hace mucho tiempo ya, esta situación.

"Del tema inflacionario y de tantos otros vamos a hablar con la vicegobernadora, preocupados por nuestra querida Provincia"

Y es un tema que debe resolver el Ejecutivo nacional porque eso afecta a todo el país, por ende, cada provincia sufre las consecuencias. Eso ya no es de incumbencia del Gobierno provincial sino que es más nacional.

De este tema y de tantos otros vamos a hablar con la vicegobernadora, preocupados por nuestra querida Provincia. Este es un tema que hay que resolverlo cuanto antes mejor.

¿Hay que aplicar mano dura o ser más estrictos con los formadores de precios?

El propio Ejecutivo nacional lo ha manifestado. Se va a aplicar las leyes correspondientes que tenemos en vigencia, en caso de que los formadores de precios no entiendan al sentarse en una mesa con el Gobierno nacional, con el ministro de Economía, con el secretario de Comercio. El Ejecutivo, por lo menos por lo que ha manifestado, está dispuesto a hacerlo.

Como dirigente sindical y al entrar en contacto constante con los trabajadores, ¿qué le manifiestan con respecto a los índices inflacionarios? ¿Cómo viven esta suba constante de precios los trabajadores?

Lo mismo que usted y yo, lo mismo que un profesional, lo mismo que cualquiera. El trabajador la padece más, y el de la economía popular mucho más. Pero vivimos en la Argentina, y el pueblo lo siente eso, no hace falta ir a hacer un curso al exterior para darse cuenta. Esta es una angustia generalizada que el Gobierno debe dar respuesta, esto es así, no hay otra forma.

Esto le pasa a comerciantes, le pasa a las PyMEs, les pasa a los profesionales y mucho más a los que viven acotadamente de un salario y ni qué hablar de aquellos que tiene que recibir la asistencia del Estado y no tienen un trabajo digno de donde se puedan parar.

"Hoy la media salarial argentina está muy lejos de lo que fue hace unos años atrás"

Hoy la media salarial argentina está muy lejos de lo que fue hace unos años atrás, por ejemplo 2015, donde los jubilados como la media salarial argentina estábamos primeros en el continente. Hoy esa situación no está y hay que volver a recuperarla, es el desafío de un gobierno nacional y popular. Con cualquiera que usted hable, es moneda corriente esta conversación.

¿Cómo analiza estas internas o estas rispideces dentro del oficialismo a nivel nacional?

Tiene origen en la propia conformación de la coalición. Evidentemente varias veces me ha consultado al respecto y le he dicho que las coaliciones tienen estas grandes dificultades, donde las diferencias, las historias y los matices las transformamos en una discusión de ideas, de propuestas y nos fortalecemos… o están estos inconvenientes.

Aquí no hay un solo partido sino que es una multiplicidad de agrupaciones políticas, donde claramente no hemos podido administrar las tensiones, donde hay miradas muy distintas y entonces sucede esto que estamos viviendo, que queremos que se resuelva. Ahora, esto tiene una mesa muy chica para ser resuelto, los dedos de una mano me sobran para ver dónde se resuelve.

"Se manosea mucho la palabra unidad, pero unidad no es unicidad ni uniformidad"

Lo que tiene que quedar claro es que de continuar con esta situación, estos son caminos que después se bifurcan. Creemos que no. Aquí se manosea mucho la palabra unidad, pero unidad no es unicidad ni uniformidad. Y también saber cómo se conformó esto y dónde está el liderazgo, estas cosas hay que entenderlas, si no se entienden estamos en problemas.

¿Quién manosea la palabra unidad?

Este es un problema que tenemos nosotros dentro de la coalición. No es exógeno a nosotros. A mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Hay cosas que se plantearon hace muchísimo tiempo. Sin embargo, una profunda: el tema de la deuda. Según a quien le tocó negociar, en este caso al equipo del ministro de Economía (Martín Guzmán), no había una segunda opción, era esta, nada más. Nadie habló nunca del default.

Yo lo viví personalmente porque él vino a la CGT a dar una charla y cuando nosotros le preguntamos por una posibilidad alternativa no nos dio esa posibilidad. Nos dijo que era esa sola manera de negociar, yo creo que ahí ya eso generó una dificultad porque somos muchos los que pensamos que había que haberse plantado mucho más firmes con esta negociación.

Y ahora va la otra pregunta, quién va a pagar. Muchos, miles, millones pensamos que no deben pagar los de abajo, tiene que pagar los que fugaron, tienen que pagar las fortunas más importantes del país, como se hizo el año pasado en forma extraordinaria se puede hacer ahora en forma extendida y solidaria.

Tienen que pagar aquellos que más tienen, no puede pagar el almacenero de la esquina de mi casa, el laburante, ni los jubilados, ni los pensionados, ni los que están sin trabajo. Es otra discusión que hay que abordar.

En la medida que en estas cosas tengamos diferencias como las que se están notando, bueno, evidentemente estas contradicciones afloran. No es lo que nadie desea. En un régimen presidencialista hay alguien que tiene la última palabra, que es el Presidente de la Nación. Allí estará una de las claves