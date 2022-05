Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Carlos Alderete.

Juan Carlos Alderete

Recientemente aseguró que los ministros nacionales no escuchan a los movimientos sociales.

Así es. No es que no los atienden, los atienden muy bien, pero parecería que las propuestas que llevamos no son válidas. En ese sentido digo que no nos escuchan. Y cuando nos escuchan se ve la realidad que están padeciendo los barrios populares, la falta de oportunidades, las desigualdades.

"Nos atienden muy bien, pero parecería que las propuestas que llevamos no son válidas"

Tenemos propuestas inclusive de repetir lo que se repitió desde el 2004 hasta el 2015, es decir, la salida laboral. En el 2004, con Néstor Kirchner, firmamos un convenio marco para la construcción de viviendas. Nuestra organización, la Corriente Clasista y Combativa, en esos años ha construido 6200 viviendas en 18 provincias.

Hemos hecho distintas obras públicas. Hoy seguimos haciendo trabajos porque firmamos un convenio con AySA, un organismo que nos atendió y los compañeros siguen trabajando en los arreglos de cloacas y de agua.

¿En qué ministerio se encuentra quizás más complicaciones para entablar diálogo?

En el Ministerio de Trabajo. Parecería que los trabajadores informales, los que vivimos de changas, no somos trabajadores. No nos tienen en cuenta. Es como presentar las propuestas en el vacío. Lo mismo ocurre en el Congreso Nacional, ninguno de esos proyectos han sido tratados ni siquiera en las comisiones.

El 1 de mayo, en este enorme acto que hicimos, nos pusimos de acuerdo los ocho diputados y diputadas de la extracción social en hacer una agenda parlamentaria, de presentar como marco la necesidad de Tierra, Techo, Trabajo.

En esta multitudinaria marcha también le pidió al gobierno más firmeza para el control de precios.

Es que no se puede aguantar que la inflación vaya en Fórmula 1 y los salarios, las jubilaciones, vayan en bicicleta. Hay instrumentos legales, el estado tiene policía para controlar.

"Nos hablan de paz con el fusil en el hombro. Después los violentos somos los trabajadores, los que salimos a luchar por nuestros derechos"

Cuando se hacen esas reuniones en mesas, a los dos segundos que salieron de esa reunión ya remarcaron los precios. Son los mismos que han hecho el tractorazo, los mismos que se han reunido en Bariloche y lo han dicho con mucha claridad en esa movilización: van por el gobierno, por las buenas o por las malas. Nos hablan de paz con el fusil en el hombro. Después los violentos somos los trabajadores, los que salimos a luchar por nuestros derechos.

Máximo Kirchner cuestionó al ministro de Economía, Martín Guzmán, por no involucrarse en las disputas de poder. ¿Cómo evalúa la actitud del ministro?

Yo no voy por los nombres, voy por políticas de estado. En el 2019, la gente votó al Frente de Todos para mejorar su situación, cosa que la inflación no permite. Por eso decimos que hay que poner el freno rápidamente a la inflación, porque hay una pequeña reactivación económica.

Sabemos bien que habiendo reactivación económica somos los últimos a los que nos va a tocar, pero por lo menos vamos a tener esperanza que en algún momento nos va a tocar