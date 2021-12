Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alejandro Federico.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alejandro Federico

En las últimas horas, 12 diputados de la UCR decidieron formar su propio bloque en la Cámara alta, ¿qué opinión le merece este hecho?

Primero, me parece que no tendríamos que dramatizar tanto en esto. Es un grupo de diputados que asume después de haber pasado por el triunfo en una PASO, en una elección general, tal vez una distribución nueva, una propuesta nueva de la UCR, que interpreta que debe verse reflejada en la actividad del bloque de la cámara de Diputados.

MIRÁ TAMBIÉN Para Carrizo, el nuevo bloque de la UCR en Diputados busca evitar el monopolio de las vocerías

Sinceramente, si el trabajo igual se va a seguir realizando en conjunto, si las cuestiones que realmente nos afectan como país van a ser realizadas de la mejor manera, si la propuesta para el 2023 empieza con esta decisión de un conjunto de diputados que tienen totalmente el derecho a que así sea, a formar un bloque distinto, y lo único que busca es tratar de mejorar la propia performance de la UCR, a mí me parece que no debería por qué ser demasiado traumático.

Click to enlarge A fallback.

A lo mejor si a esta altura, casi antes de asumir, ya están tomando estas decisiones, parece una muestra de ruptura, pero creo que tal vez no sea de esa manera. Eso lo vamos a ver con el transcurrir del tiempo, según las tareas, las propuestas y proyectos que cada uno de esos diputados presente, o cómo se va a plantar el espacio nuestro dentro de lo que es el armado de Juntos, pero a su vez planteando las diferencias con el gobierno.

MIRÁ TAMBIÉN Villegas Beltrán: La Argentina está identificada en el mundo con los derechos humanos

En definitiva, lo que nosotros estamos pretendiendo es que esas diferencias marcadas sean siempre con un propósito, que es mejorar la calidad de vida de los argentinos.

Después si tenemos procederes distintos, que se interpretan de distinta manera, están dentro del marco de derecho que cada uno de los diputados que representan a nuestro partido, tiene.

Me parece que habría que esperar y evaluar más adelante a ver qué consecuencias puede tener esto, pero insisto, está dentro del marco de derecho de cada uno de los diputados de expresarse, y en el marco de lo que yo creo que debería ser, un trabajo en conjunto siempre para beneficiar el espacio en búsqueda de beneficiar al país.

Dado que el punto central de la disputa fue la presidencia del bloque a cargo de Mario Negri, ¿considera necesario que haya un cambio en la titularidad o está a favor de su continuidad?

No soy la persona más indicada para hablar de estos temas, porque no conozco la interna del propio bloque. Lo que puedo ver desde afuera es que la actividad que realizó Negri ha sido excelente, ha sido necesaria y justa, me parece que ha tenido una muy buena participación en cada uno de los temas importantes sobre los cuales ha habido que debatir, defender o proponer.

Pero esto es una cuestión de mayorías, y de personas que estiman que dentro del marco que la democracia permite es hora de cambiar esas autoridades de bloque, no porque hayan hecho las cosas mal, sino porque hay otra impronta o forma de ver las cosas.

Insisto, no soy quien para juzgar la actitud de Negri, creo que fue buena la actividad, pero si hay otros nuevos integrantes de ese bloque que pretenden otra cosa, en el marco de la democracia habrá que aceptarlo.

Y en el marco de esta renovación que se dio en la UCR, principalmente durante las elecciones.

Sí por supuesto, más allá de la renovación que se pretenda de los espacios internos, acá hay claramente un gran componente del espacio Evolución que conduce Martín Lousteau, en este cambio que se pretende hacer en el bloque, pero también hubo un cambio de figuras relevantes como lo fue la participación de (Facundo) Manes en la provincia de Buenos Aires, y eso no va en ninguna línea interna, buscar renovar la propia estructura del partido dotándola de nuevas figuras como lo es, sin ninguna duda, Facundo Manes.

En ese camino estamos, se puede dar por el lado de un sector interno ya bien delineado como es el de Martín Lousteau o de figuras que vienen a mejorar la calidad de la UCR.

Y ambas participaciones fueron igual de importantes, como para que el radicalismo hoy tenga otra imagen, para que la interna de esas PASO tan importantes en las cuáles pudimos triunfar en septiembre, dejaran a un espacio como el nuestro mucho más fortalecido