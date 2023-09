Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230919 Daniel Menéndez

–Hoy es una jornada muy importante para el movimiento de trabajadores organizados en el Congreso de la Nación. ¿Por qué cree que es importante que hoy la Cámara de Diputados apruebe la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias?

Primero, y como hace tiempo ya se viene señalando, el salario no es ganancia. Y en ese sentido me parece que lo que venía planteando nuestro espacio, y sobre todo Sergio Massa, desde hace tiempo, viene a cumplir con un compromiso que no empezó ayer, que tiene una tradición de reclamo en nuestro país y que es muy sentido por una porción de los trabajadores. Y en ese sentido me parece que se viene a cumplir con la palabra, que se viene a plantear una necesaria recomposición de ingresos que complementa un conjunto de medidas. Porque hoy se está avanzando en desgravar y eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores y en algunas semanas se avanzará con el IVA para los alimentos de la canasta básica, y se complementa con resoluciones que tienen que ver con recomposición de jubilaciones y con fortalecimiento de acceso al crédito para también trabajadores y para la producción. Me parece que en ese sentido es parte de una agenda que marca con claridad el proyecto de país al que Sergio Massa, al que Unión por la Patria (UxP) está comprometido, que tiene que ver con una agenda que es central y que va de la mano con la pelea contra la inflación, que tiene que ver con la recomposición de ingresos y que es un debate y una agenda que está bastante ausente de la discusión del conjunto de los candidatos que se presentan a este turno electoral.

–Usted, también como referente de los movimientos sociales, ¿piensa que estas medidas llegan con retraso? ¿Deberían haberse debatido antes?

Me parece que llegan en un momento crucial, que es cuando se están definiendo los destinos de la patria y las alternativas de los proyectos de país que hoy se expresan, ¿no? Me parece que en ese sentido no es tarde, por el contrario, llega en el momento donde la ciudadanía va a elegir al futuro presidente, y en ese sentido me parece que se elige o la motosierra que va a eliminar derechos o la agenda que busca fortalecer a sectores que hoy la están pasando mal. Y que tienen como norte nuestro proyecto: la necesaria recomposición, como decía, de ingresos de los trabajadores. Me parece que, por el contrario, es un momento acorde al debate que se está dando en nuestro país en el conjunto de la ciudadanía, y que sirve también para marcar la diferencia de los modelos de país. No se sale de la Argentina con menos derechos, y en todo caso, si hay que bajar impuestos, es importante no sólo pensar en el famoso planteo vinculado con la baja de impuestos para tener inversiones, sino también con la baja de impuestos para recomponer ingresos, en este caso, de los trabajadores, tanto de quienes pagan ganancias como también quienes a diario están pagando los alimentos un 20% más caros por este impuesto.

–¿Y por qué piensa que desde Juntos por el Cambio (JxC) se resisten a una iniciativa de estas características, que beneficia al conjunto, de la población y cuestionan esta medida y la tildan de electoralista?

Bueno, marca una incoherencia, una falta de coherencia y de grandeza. La verdad que el expresidente Mauricio Macri, en su momento, se comprometió a eliminar el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, en el ’15, cuando asumió su gobierno, y casi que duplicó la cantidad de trabajadores que pagan ganancias. Es decir, no ha podido cumplir con un compromiso de campaña. Y hoy, cuando ese compromiso lo asume nuestra fuerza política, el espacio político que él representa se hace el distraído. Me parece que marca una incapacidad para llevar adelante el compromiso de la palabra en el ejercicio del gobierno. Y cierta bronca, porque lo que se comprometió a hacer lo estamos haciendo en beneficio de los trabajadores desde nuestro gobierno. Me parece que la sociedad va a tener que juzgar, y me parece que, en ese sentido, habilita el debate y mejora el debate en este turno electoral, ¿no? Mejora porque planifica los modelos del país y porque ayuda también para que haya más claridad a la hora de dar la discusión respecto de cuáles son las diferencias y el horizonte de lo que hoy está en discusión.

–¿Piensan, de acuerdo a esto que usted señala, que para algunos sectores ampliar derechos o incluso redistribuir mejor el ingreso es una estafa?

No sé si una estafa. Es un modelo de país distinto. Tiene que ver con intereses a los que representa. Está claro que, cuando baja la espuma de la bronca y el malestar que canaliza Milei, uno ve los personeros que están detrás de su modelo de país, que es consolidar una Argentina profundamente desigual donde, como en los ’9 , se cristalice la destrucción del Estado, tanto a través de las AFJP como a través del arancelamiento de las universidades, como a través de todo lo que tiene que ver con no cuidar la industria nacional, y que, así como se fundieron 25.000 pymes durante el macrismo, se avance en la destrucción del tejido productivo que nos costó tanto recuperar en este tiempo. Y me parece que, como nunca, hay dos modelos de país, y que nuestra responsabilidad es avanzar sobre la agenda que, obviamente, quedó muy dañada durante este tiempo, que tiene que ver con la recomposición de ingresos. Y a eso estamos abocados.