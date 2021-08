El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollan, dialogó en exclusiva con Grupo La Provinciaa menos de tres semanas de las PASO. Analizó la campaña en territorio bonaerense y disparó munición gruesa contra el ex presidente Mauricio Macri y el arco opositor.

-¿Cómo analiza la campaña en la provincia de Buenos Aires?

Los candidatos del Frente de Todos estamos recorriendo la provincia, palmo a palmo, todos los días, pero no solo ya en tono de campaña. En mi caso, recorrer la provincia es algo que realizo hace 32 años como dirigente y como médico. Escucho las necesidades, los reclamos y las inquietudes de la población, y tomo nota para resolver esos problemas.

Es una campaña propositiva en la que invitamos a debatir ideas y, lamentablemente, del lado de la oposición tratan de embarrar la cancha con cuestiones que no hacen a las necesidades de la población.

-¿Y qué siente cuando, por ejemplo, el ex presidente Mauricio Macri dice que el gobierno de Alberto Fernández no administró bien la pandemia?

Macri es un mentiroso compulsivo, porque una cosa es tener una mirada política y otra es salir a mentir cuando dice que este gobierno se endeudó en dólares más que el gobierno de él. Todo el mundo sabe que no nos podemos endeudar internacionalmente porque no hay quién quiera a la Argentina después del desastre que dejó. Igualmente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que no tomaríamos créditos en dólares, pero, aunque quisiéramos, no nos prestarían.

Macri le habla a un sector de la población menor, la mayor parte quiere de debatamos. Pero él sale y miente para disimular el desastre que fue su gobierno; dejó al país sumido en un endeudamiento, sin universidades, sin industrias y con una desocupación mayúscula. Aprovecha una desgracia mundial para endilgar que es responsabilidad del gobierno los daños de la pandemia.

-Cuando recorre la provincia, ¿cuáles son las inquietudes de los ciudadanos?

La primera gran pregunta es cómo terminamos de salir de la pandemia y la respuesta es: terminándonos de vacunar todos y todas, pero tenemos que seguir cuidándonos. También surge el tema de la economía; venimos con una recuperación importante de 40 mil fuentes de trabajo industriales y ahora estamos trabajando para levantar los sectores más golpeados como turismo, gastronomía y recreación.

Las preocupaciones pasan por poder volver a la universidad, a la escuela, conseguir trabajo en blanco y seguir teniendo el apoyo del Estado con las asignaciones y los programas de asistencia. Solo el Banco Nación ha entregado 317 mil millones de pesos en apoyo a los productores y el Banco de la Provincia 200 mil millones de pesos en este lapso pandémico para mejorar la capacidad de las industrias, pagar deudas y comprar maquinarias.

-En este contexto, ¿nota fuerte al oficialismo de cara a las PASO?

En el cara a cara con la gente, sí. Pero es cierto que uno ve una preocupación en general: la pandemia dejó temor y cierta angustia que produce un poco de apatía en la sociedad. Hay otro sector mucho más vital que sale más rápido de esta situación, como la juventud, que sigue colaborando en los barrios y en los operativos de vacunación.

Uno nota que hay una situación pospandémica, pero hay un sector de la población que en 2019 votó un proyecto para corregir el desastre de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y eso sigue intacto.

-Por último, en cuanto al avance de la vacunación, ¿proyecta una primavera con buena perspectiva?

Estamos superando las 10.600.00 personas mayores de 18 años vacunadas con una dosis sobre una base de 12 millones. Y estamos aplicando hasta cinco veces más segundas dosis que primeras, es lógico, porque empezamos a completar esquemas. Calculo que para este fin de semana vamos a esta en los 5 millones y en septiembre en los 11 millones. Luego quedará sumar a los 2 millones de chicos y chicas de 12 a 17 años sin comorbilidades. La idea es llegar a septiembre con un alto grado de inmunización