Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Luis D’Elía.

Luis D'Elía

-En las últimas horas ha reforzado su apoyo al presidente Alberto Fernández y ha respaldado enfáticamente al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien recibió reproches políticos por parte del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Con frases como “a Guzmán no lo votó nadie”, ¿Larroque le hace el juego a la derecha?

Es el único país del mundo donde la economía creció 10.3; tenemos una desocupación solo del 7%; hay un nivel de actividad económica alto, este año podemos exportar 100 mil millones de dólares; se han afilado los instrumentos de recaudación de la AFIP, sobre todo con el tema de las exportaciones; y acá queremos echar al ministro Guzmán.

Yo no entiendo, me parece que están tratando de instalar una idea equivocada. Me preocupa porque la desestabilización no es solo del “Frente para el Cambio” sino que viene desde lo más profundo de nuestra fuerza.

Lamento que hagamos este tipo de cosas, me parece que esto lesiona gravemente las posibilidades del triunfo del Frente de Todos en las elecciones 2023.

-En sus redes sociales manifestó que el cargo que ostenta Larroque “es un agravio a los luchadores de toda la vida”

Es un muchacho sin ningún antecedente, que no es de la provincia de Buenos Aires, vivió toda su vida en Capital Federal, ahora es ministro de Desarrollo de la Comunidad y es prácticamente una burla para muchos dirigentes sociales, entre los que me incluyo, que tenemos 40 años de militancia y trabajo profundo. De hecho, las pocas veces que le tocó intervenir, como en Guernica, hizo un desastre: agarró a los pobres a los tiros.

-Usted señaló que actitudes como la de Larroque pueden traer consecuencias en el Frente de Todos. ¿Lo nota frágil al espacio de cara a las elecciones del próximo año?

Noto que hay mucha cosa cruzada, se alimenta un clima de desesperanza y de ruptura. Me parece que es una opción irresponsable que no nos conduce a ningún lugar.

-¿Marchará el 1 de Mayo, Día del Trabajador, en apoyo al Gobierno nacional?

Estoy vetado por (Juan) Grabois, no quiere que mi organización participe; otro pibe cuyo único mérito es que su papá fue compañero del Papa en una organización peronista de derecha, como Guardia de Hierro.

Grabois es socio y amigo de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, apoya los cortes de la Izquierda trotskista contra el Gobierno nacional, y ahora es socio de Gustavo Grobocopatel. Ese ha vetado nuestra posibilidad de participar, lo que me parece una actitud irresponsable.

-Grabois asegura que es parte del Frente de Todos…

No sé, es socio en su cooperativa de Rodríguez Simón. Gente ligada a ese personaje más bien la quiero lejos. Sin embargo, en función de la unidad estaba dispuesto a ser tolerante e ir a la marcha, pero me vetaron.

Grabois construyó cierta historia de protagonismo cuando Milagro Sala, Fernando Esteche y yo estuvimos en la cárcel, nada más.