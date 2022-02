Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Luciano Bugallo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luciano Bugallo

Ayer Lisandro Bonelli ex jefe de Gabinete del ministerio de Salud, y uno de los acusados por el ‘vacunatorio VIP’, culpó a Carla Vizzotti y dijo que “no fue leal” con el ex ministro Ginés González García, ¿le sorprendieron estas declaraciones?

No, yo creo que es reconocer un error que se cometió, del cual, poniéndonos en contexto de aquel momento, negaban rotundamente que no había ningún tipo de vacunatorio VIP, cuando la mayoría de las personas adultas, nuestros abuelos y mucha gente que estaba en riesgo no podía acceder a las vacunas, mientras que algunos amigos el poder con privilegios podían acceder.

MIRÁ TAMBIÉN Citan a indagatoria a empresarios, espías y exfuncionarios de la mesa judicial de Vidal

Es bueno que en cierta manera se haga un mea culpa, pero en definitiva se está reconociendo que existió la irregularidad, y es lo que siempre sostuvimos desde un primer momento.

Click to enlarge A fallback.

¿Considera que estas declaraciones de Bonelli se deben a una estrategia política al apuntar directamente a la actual ministra de Salud?

MIRÁ TAMBIÉN Volnovich: La libre elección refuerza el compromiso del Gobierno con la salud de los argentinos

Seguramente él pueda tener sus intereses personales, puede deberse a internas del propio peronismo, pero acá lo cierto es que se cometió una irregularidad y se está reconociendo.

Alguien que estuvo dentro del ministerio donde esto se estaba llevando a cabo, y la decisión tiene que ver con todo lo que ocupáramos, él está deslindando responsabilidad en González García pero también era responsable. Si uno como ministro no sabe que un subdirector de área se robó algo, sacó fotocopia o lo que fuera, es una cosa, pero hay cuestiones que son muy básicas, esto salió en todos los medios de todo el país y hasta en el último estrato social se hablaba del ‘vacunatorio VIP’.

La responsabilidad existió, lo primero que se hizo fue negarlo así que por supuesto acá cae todo tipo de responsabilidad, más allá de la interna que puede existir políticamente dentro del espacio, pero existió la irregularidad, se hizo uso y abuso de bienes del Estado para beneficios particulares privados o de amigos del poder, y eso no debe suceder, y lo marcamos desde un primer momento incluso cuando ellos lo negaban hasta que terminó con la renuncia de Ginés en su momento.

Acá la responsabilidad le cabe a todos los altos mandos, que tenían conocimiento y sabían que esto no debía existir, si no era con el beneplácito de ellos.

¿Considera que Bonelli no podía estar exento de esta situación?

Por supuesto que no, si sos jefe de Gabinete del ministerio, y no tenés conocimiento de que esto está existiendo, no tenés capacidad para estar ocupando el cargo de estás ocupando.

Acá hay una responsabilidad, cuando uno funcionario público es responsable, como presidente de una compañía, una sociedad anónima, es responsable de todo lo que pase. Acá los ministros, secretarios y demás, todos tienen responsabilidades, sí acá las cosas pasan y nadie responsable, y hacemos cuenta de que no pasó nada, esto se convierte en cualquier cosa.

Acá es importante buscar los responsables, que paguen las consecuencias, sean legales o con renuncias, pero acá lo más importante es que se está reconociendo que existió y que se tenía conocimiento, porque de hecho decir que la responsable fue la ministra, en definitiva es que sabía quién estaba haciéndose cargo de esos vacunatorios VIP.

Y otra cosa es que, uno como funcionario público, constitucionalmente tiene la obligación de denunciar a la Justicia cuando uno toma conocimiento de alguna irregularidad, algún ilícito o alguna cuestión como está, que se está cometiendo, si uno no lo hace, teniendo conocimiento, se convierte en cómplice