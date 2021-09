Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Daniel Lipovetzky.

Daniel Lipovetzky

Lo noté muy preocupado en las últimas horas por la situación de inseguridad que se vive en la ciudad de La Plata.

Y sí, la verdad que sí porque estamos viviendo una situación realmente gravísima, con una ciudad que está prácticamente liberada por parte de las autoridades provinciales que tienen la responsabilidad de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, como son el gobernador Kicillof y el ministro de “inseguridad” Sergio Berni.

Esto ha hecho que el aumento de los delitos ha sido enorme. Yo camino la ciudad todos los días, hablo con los vecinos, recorro todos los barrios, tanto los de la zona más de casco urbano como de las localidades más periféricas, y en todos los lugares los vecinos están hartos de la situación.

Ha habido por supuesto situaciones más extremas como fue el asesinato de Mariano Boschi en la puerta de su casa cuando fue a sacar la basura. Entraderas todos los días. La gente que ha cambiado sus costumbres.

Hay mucha gente que vive en casas y tiene lugar para entrar su auto, pero hoy los platenses ya dejan los autos en la puerta porque tienen medio de entrar en su cochera por miedo a una entradera.

No se ve los móviles policiales en las calles y eso es determinante para una situación de denigración y de indefensión que estamos sufriendo todos los platenses.

Los comerciantes se quejan de que a partir de las siete de la tarde no pueden vender más porque la gente tiene miedo de salir a hacer una compra cuando antes la costumbre de todos los platenses era cuando volvían de sus trabajos, en esos horarios, hacer las compras del día.

Bueno, montón de cosas que están provocadas por la situación de inseguridad y además por la falta de prevención y de cuidado por parte de la Policía bonaerense, ¿no?

“Ministro de inseguridad”, ¿así lo calificó a Sergio Berni?

Sí, claramente, porque es un hombre que para lo único que está es para hacerse el Rambo en las cámaras y el chistoso, y mandarle cartas abiertas al Presidente pero no para lo que debe hacer que es cuidar la seguridad de los platenses.

Es Rambo para las cámaras y es el hombre invisible para la ciudad de La Plata, que es donde debería estar presente, tratar de poner alguna política para prevenir la inseguridad en la ciudad.

Así que sí, es así, lo demuestra lo que pasa en la ciudad y la respuesta de los vecinos. Se han visto varias movilizaciones en Los Hornos, en La Loma, ha habido caravanas, que yo he estado también acompañando. Los barrios unidos fueron a reclamar a la puerta de la Gobernación y a la puerta del Ministerio de Seguridad ahí en calle 2.

La situación es gravísima, y lo más grave es que no se ve respuesta por parte del Gobierno provincial, a pesar de que ha recibido recursos millonarios por parte de Nación para tratar este tema.

Recordemos a la gente que el año pasado se creó un fondo de Nación que se los transfirieron a la Provincia después de la crisis que hubo con la Policía bonaerenses que todos recuerdan, cuando se le quitó el punto y medio de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dársela a la provincia.

Para que tengan idea, el primer semestre la provincia recibió solamente por ese fondo 30 mil millones de pesos. Ahora, ¿en qué gastaron esos 30 mil millones de pesos? No lo sabemos porque no hay información oficial sobre la ejecución presupuestaria y tampoco lo vemos en la realidad porque en definitiva si lo destinó a seguridad no se ve en los resultados, todo lo contrario.

Así como en Nación hubo un cambio en la jefatura el Ministerio de Seguridad, ¿usted creyó que con estos movimientos tras las PASO también iba a haber un cambio en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires?

La verdad que sí, porque yo creo que el resultado de las PASO tiene muchas explicaciones. Claramente la situación de la economía, el desastre que están haciendo, el enojo de la gente.

Y el enojo de la gente tiene que ver con la economía, con el cierre tan prolongado, pero también y sin lugar a dudas con la situación de inseguridad y por lo tanto el Gobernador podría haber tomado alguna medida.

Pero yo creo que en definitiva los cambios de ministros no resuelven los problemas sino que el problema está en la cabeza, y acá en la cabeza del Gobierno.

En este caso creo que el problema está con el Gobernador, que es un hombre muy cerrado, muy dogmático.

En este caso creo que el problema está con el Gobernador, que es un hombre muy cerrado, muy dogmático, y que por más cambios que haga, como también ha hecho algunos no en Seguridad pero en otros ministerios, es difícil que puedan corregirse situaciones que tienen que ver con su propia no gestión.

Porque normalmente lo que vemos es una gestión muy deficiente por parte del Gobernador, sin diálogos, sin contacto con la realidad, y de alguna manera solamente promoviendo declaraciones públicas, generando más grietas pero que en definitiva los argentinos nunca comimos vidrio y menos ahora.

Ya la gente no entra en esas lógicas dialécticas que en definitiva después no se traducen en realidades, que es lo que el pueblo argentino y bonaerense requiere.

¿No está conforme entonces con la llegada de los ex intendentes Nardini e Insaurralde al Gabinete?

No podría decir que no estoy conforme. Te diría que yo soy de la idea de que la figura del jefe de Gabinete, tanto a nivel nacional como también a nivel de la Provincia, son figuras que tienen que ser personas que complementen al Presidente o al Gobernador.

Y por la tanto tienen que tener características distintas al Gobernador o al Presidente. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el ex jefe de Gabinete, Carli Bianco, era un hombre con características similares a las de Kicillof, dogmático, cerrado, y por ende no ayudaba a este proceso de complementación tan necesario.

Quizás la incorporación de Martín Insaurralde en ese sentido sea mejor complemento. Pero vuelvo a lo que decía recién, más allá de esos cambios que pueden mejorar no creo que puedan resolver nada teniendo en cuenta que el problema está en las características del propio Gobernador.

